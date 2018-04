' Si torna al voto se Di Maio e Berlusconi continuano con i veti' | Salvini

Silvio Berlusconi - schiaffo ai big di Forza Italia : il suo piano se si torna al voto : Silvio Berlusconi riprende le redini di Forza Italia e domani 18 aprile ci sarà un incontro a Montecitorio, della serie: 'La linea la decido io, non la delego a nessun altro'. In questo scenario si ...

Gentiloni torna in scena per le Regionali in Friuli : "Imbarazzante legare il voto qui con le vicende di Roma" : Dopo il Molise il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni torna in campo per le Regionali in Friuli Venezia Giulia, una "partita nuova" alla quale bisogna presentarsi con i "valori di una sinistra di governo" e senza collegare gli esiti alle scelte nazionali. Come invece fa Matteo Salvini. "Francamente - afferma sul palco del teatro Palamostre di Udine - mi sembra un modo imbarazzante di interpretare il carattere speciale dell'autonomia del ...

Governo - Casellati : tornare al voto non porterebbe nulla di buono : Roma, 14 apr. , askanews, 'tornare a votare non porterebbe nulla di buono, si ripeterebbe lo stato attuale e non risolverebbe la situazione del nostro Paese'. Lo ha detto il presidente del Senato, ...

Governo - Casellati : tornare al voto non porterebbe nulla di buono : Roma, 14 apr. , askanews, - "tornare a votare non porterebbe nulla di buono, si ripeterebbe lo stato attuale e non risolverebbe la situazione del nostro Paese". Lo ha detto il presidente del Senato, ...

Salvini a M5S e Forza Italia : “Basta litigi o si torna al voto”/ Ma Berlusconi : “Non prendo ordini da Di Maio” : Salvini a M5S e Forza Italia: “Basta litigi o si torna al voto”. Ma Berlusconi: “Non prendo ordini da Di Maio”. Il leader della Lega sul mandato esplorativo: “Giorgietti? Mancano i numeri”(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Salvini 'Basta litigi tra M5S e Fi o si torna al voto'. Berlusconi 'Non prendo ordini da Di Maio' : ROMA - 'La battuta di ieri di Berlusconi? Non cambia nulla. Sono più attento alla sostanza che alla forma. Noi siamo pronti. Certo, ci sono due veti contrapposti di M5S e Forza Italia. Io chiedo a ...

Salvini : 'Basta liti M5s-Fi o si torna al voto'. B. : 'Nessuno può dirmi cosa fare' : 'Io sono pronto anche domani - dice oggi il leader della Lega. Ma il Cav. rincara la dose: 'Nessuno può dire 'tu si' tu no': In democrazia è una cosa inaccettabile' -

Salvini : 'Basta liti M5s-Fi o si torna al voto. B. : 'Nessuno può dirmi cosa fare' : 'Io sono pronto anche domani - dice oggi il leader della Lega. Ma il Cav. rincara la dose: 'Nessuno può dire 'tu si' tu no': In democrazia è una cosa inaccettabile' - 'Io sono pronto anche domani - ...

Consultazioni - diretta – Napolitano : “Compito di Mattarella molto difficile”. Salvini : “Basta liti M5s-Fi o si torna al voto” : Mandato esplorativo, pre-incarico, governo del presidente? Quale strada prenderà il presidente della Repubblica sarà noto probabilmente all’ora di pranzo, al termine delle ultime Consultazioni con i tre presidenti: della Camera Fico, del Senato Alberti Casellati e quello emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Al termine degli incontri il capo dello Stato potrebbe prendersi anche qualche altro giorno prima di sciogliere la riserva. ...

Berlusconi : "Non sta certo al signor Di Maio dirmi quel che devo fare". Salvini : "Smettetela o si torna al voto" : "Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori. Io ho il dovere di rappresentare 5 milioni di cittadini che mi hanno confermato la loro fiducia, che credono nella nostra esperienza nei nostri valori e nei nostri programmi. Forza Italia va avanti unita e compatta intorno al suo leader, come è unito il centrodestra su un progetto politico e un programma con il quale ci ...

Governo - Salvini : basta liti FI-M5s o si torna al voto : Governo, Salvini: basta liti FI-M5s o si torna al voto Governo, Salvini: basta liti FI-M5s o si torna al voto Continua a leggere

Governo - Salvini : basta liti FI-M5s o si torna al voto : Governo, Salvini: basta liti FI-M5s o si torna al voto Governo, Salvini: basta liti FI-M5s o si torna al voto Continua a leggere

Consultazioni. Salvini - basta liti FI-M5S o si torna al voto. Pressing Mattarella ai partiti : Oggi secondo giorno del secondo giro di consultazioni al Quirinale, stavolta con i vertici istituzionali: prima il presidente emerito Napolitano, poi i presidenti di Camera e Senato, Casellati e Fico. Le battute non concordate di Berlusconi alla fine dei colloqui di ieri, contro i Cinquestelle, hanno acuito le tensioni e allontanato una soluzione

Salvini : "Basta liti o si torna al voto" : "La battuta di ieri di Berlusconi ? Non cambia nulla. Sono più attento alla sostanza che alla forma. Noi siamo pronti . Certo, ci sono due veti contrapposti di M5S e Forza Italia. Io chiedo a tutti di ...