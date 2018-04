Si prepara un altro governo del Colle?

romadailynews

(Di martedì 17 aprile 2018) E’ passato più di un mese dalle elezioni politiche e tutto quel che è chiaro è che nessuno ha voglia di formare una maggioranza parlamentare. Il passo dalla propaganda elettorale alla responsabilità politica delle scelte che spettano a unsembra essere tanto difficile e faticoso che i protagonisti si cercano ruoli da improbabili comprimari e si danno alla melina. Come sempre, finite le pagliacciate elettorali, contano solo i numeri ed i numeri della finanza pubblica fanno spavento: la spesa pubblica italiana è rigida – la massima parte cioè non è comprimibile, se non si vuole turbare lo status quo – e gravata da un debito enorme il cui costo è una variabile da controllare con attenzione. Il reddito di cittadinanza e la flat tax da soli o combinati, in una ipotetica maggioranza M5S e Lega, non sono sostenibili in questo contesto di finanza pubblica, anche ammesso che possano ...