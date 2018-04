Sì | il Pd è un partito di sinistra Il problema è imparare a comunicarlo

Andrea Orlando : 'partito alla Macron? Cretinate; ora il PD svolti a sinistra' Video : In occasione della puntata di Piazzapulita su La7 di questo giovedì 5 aprile è intervenuto Andrea Orlando, attualmente ancora Ministro della Giustizia ed esponente della minoranza #Pd, vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Andrea Orlando: 'PD dialoghi col 5 Stelle, ma non ci sono le condizioni per governare insieme' Riguardo a una possibile alleanza di Governo con il Movimento 5 Stelle [Video], Andrea Orlando ha affermato: Io non ...

L’unico partito di sinistra che continua ad andare bene : È il partito Laburista britannico che continua a crescere nei sondaggi nonostante i molti guai del suo leader Jeremy Corbyn The post L’unico partito di sinistra che continua ad andare bene appeared first on Il Post.

Pd : Cracolici - stop a 'partito-ascensore' e trasformismi - ora ripartire da sinistra : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - "Ci hanno raccontato che bisognava 'allargare il partito'. In realtà hanno creato il 'Pd degli altri' raccogliendo il ceto politico più trasformista che ci sia stato negli ultimi anni in Sicilia e facendo diventare il Pd un 'partito-ascensore', nel quale gli ultimi arr

Sinistra sociale e un partito da rifondare - bisogni immediati per il futuro : La disgregazione economica ha trascinato con sé anche la griglia dei valori etici e solidaristici, spazzato via indirizzi economici e sociali, abbassato i toni culturali, assestato un duro colpo alla nuova, ma già vecchia, nomenclatura dei partiti.La modesta tenuta economica non basta più ad arginare la lava incandescente che si è abbattuta contro "gli apparati forti" e a sorreggere la prospettiva d'intere ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 marzo : L’eurodeputata della sinistra e il collega ecologista francese invitano il partito democratico a trattare con il M5s (e con LeU) per “costruire – scrivono – l’alternativa a un governo che aprirebbe le porte al nazionalismo - al razzismo - alla xenofobia” : L’appello “Bisogna trattare con il M5S contro il rischio neofascista” Durand e Spinelli – I due eurodeputati di sinistra ai Dem: “Compiacersi all’opposizione non è all’altezza della sfida” di Pascal Durand* e Barbara Spinelli** Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Pic Indolor. “Gentiloni rassicura i leader europei. Telefonate con Merkel e Macron” (Corriere della sera, 7.3). Tranquilli, amici, non ho sentito niente. Elettore a ...

Eugenio Scalfari chiarisce - definire M5S grande partito della sinistra moderna era "uno scherzo provocatorio" : definire il Movimento 5 Stelle "il grande partito della sinistra moderna" era uno "scherzo provocatorio", le sue parole non andavano prese sul serio. Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore della Repubblica, spiega nel fondo pubblicato in prima pagina le sue recenti affermazioni a Dimartedì, su La7. Scalfari aveva auspicato un'alleanza di governo tra Pd e Movimento 5 Stelle. Spiegava che "facendo un'alleanza con il Pd non è che ...

Eugenio Scalfari dice che stava scherzando sul M5S «grande partito di sinistra» : «È evidente che si trattava di uno scherzo provocatorio», ha scritto il fondatore di Repubblica rispetto alla sua discussa frase di martedì The post Eugenio Scalfari dice che stava scherzando sul M5S «grande partito di sinistra» appeared first on Il Post.

Eugenio Scalfari : 'Luigi Di Maio un grande leader. Pronto a votare il partito della sinistra moderna' : "Di Maio ha dimostrato un'intelligenza politica notevole, perché di fatto il Movimento è diventato un partito. Lui addirittura ha steso la lista dei ministri e l'ha voluta portare al Quirinale", dice ...

I delusi del Pd votano M5S - così il Movimento si colora di sinistra. Il partito di Renzi segna la fine delle Regioni Rosse - di C. Paudice - : Un dato che sconfessa quindi tutta la campagna politica adottata dai dem nei mesi scorsi sul rammendo delle periferie , che oggi guardano un po' ovunque meno che al Pd. Quanto al M5S, è ormai ...

I delusi del Pd votano M5S - così il Movimento 5 Stelle si colora di sinistra. Il partito di Renzi segna la fine delle Regioni Rosse : Il Movimento 5 Stelle si colora di sinistra. La maggior parte degli elettori che ha votato il Partito Democratico alle politiche del 2013 e che all'ultima tornata elettorale non ha confermato il suo voto ai democratici ha scelto i grillini: in numeri, parliamo di una forchetta che oscilla tra il 15 e 20% di elettori dem che non hanno riconfermato il loro voto per i dem a cinque anni di distanza e hanno optato per i grillini. Una prima analisi ...

M5S - un nuovo partito ‘pigliatutti’ e la sinistra in cerca di credibilità : I segnali erano evidenti a chi volesse coglierli. Cinque anni di governo indecoroso, fatto di arroganza, distacco dalla realtà, montatura di un clima anti-migranti, politiche di austerità, cialtronerie varie, non potevano che produrre il risultato del 4 marzo. La fuga di buona parte dell’elettorato del centrosinistra verso un M5S che però diventa sempre più “partito piglia-tutti” e l’egemonia della destra xenofoba nel centrodestra. Questa è ...

Proiezioni : il centrosinistra tracolla - il centrodestra non sfonda. Cinque Stelle primo partito : Le Proiezioni sul 40% dei seggi del Senato confermano il quadro delle precedenti. Il vantaggio del Movimento 5 Stelle sarebbe ancora più netto, con il 33,6% dei voti. Il Pd scende sotto il 20%, affondando al 18,3%. Il centrodestra da solo è al 36,5% e non raggiunge la soglia del 40% necessaria a governare in autonomia e la Lega sembra vincere nettamente il derby ...

Grasso - fonderemo partito della sinistra : ANSA, ROMA, 1 MAR - "Il partito democratico si è staccato dai principi e i valori della sinistra con una serie di atti, come il Jobs Act o la Buona Scuola e questo ha fatto perdere il consenso a buon ...

Leu - Grasso : siamo squadra unita - nuovo partito sinistra nascerà : Roma, 28 feb. , askanews, -"siamo una squadra molto unita e il 5 marzo costituiremo il nuovo partito della sinistra. Andremo avanti su questa strada: sarà un partito di sinistra perché è l'unica voce ...