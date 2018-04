Shock Benatia contro Crozza | “testa di cazzo | ti aspetto a Vinovo”

calcioweb.eu

: Shock #Benatia contro #MaurizioCrozza: “testa di cazzo, ti aspetto a Vinovo” - CalcioWeb : Shock #Benatia contro #MaurizioCrozza: “testa di cazzo, ti aspetto a Vinovo” - maurizioluchett : RT @MilanNewsit: Benatia shock contro Crozza: 'Ti aspetto a Vinovo, testa di c***o. Mettilo dove ti piace' - gio_figo : RT @MilanNewsit: Benatia shock contro Crozza: 'Ti aspetto a Vinovo, testa di c***o. Mettilo dove ti piace' -

(Di martedì 17 aprile 2018) Tensione altissima dopo la gara di Champions League tra Real Madrid e Juventus, partita dei quarti di finale che ha portato all’eliminazione del club bianconero. Le polemiche non si placano, nelle ultime ore offeseda parte dinei confronti di Maurizio, l’ironia non è stata accettata dal calciatore della Juventus che ha attaccato pesantemente con un messaggio su Instagram: “Se vuoi provare sono a Vinovo tutti i giorni, ti! Imbecille, testa di c…non fai ridere nessuno. Tieni (con tre gestacci, il dito medio), te lo metti dove ti piace”. Queste erano state le dichiarazioni di: “ha detto che il rigorela Juve è stato uno stupro. Non puoi parlare di stupro. Sei tu che hai fatto un’entrata delal 93’. Io non so se hai idea di cosa sia uno stupro. Ovviamente neanch’io ce l’ho. Se però vuoi provare ...