Sesso | le sette cose da fare dopo un rapporto

liberoquotidiano

: RT @_DAGOSPIA_: ECCO LE SETTE COSE DA FARE DOPO AVER FATTO SESSO - LE OPZIONI POST-COITO SONO NUMEROSE MA... - martchiala : RT @_DAGOSPIA_: ECCO LE SETTE COSE DA FARE DOPO AVER FATTO SESSO - LE OPZIONI POST-COITO SONO NUMEROSE MA... - _DAGOSPIA_ : ECCO LE SETTE COSE DA FARE DOPO AVER FATTO SESSO - LE OPZIONI POST-COITO SONO NUMEROSE MA... -

(Di martedì 17 aprile 2018)e poi... sigaretta? No. Secondo Sunny Rodgers, sex coach e rappresentante dell'American health Association, sonoledaassolutamenteunsessuale. L'elenco, ripreso dall'huffingtonpost.it, si apre con "Andate in bagno", perchè "aiuta a eliminare batteri e tossine c