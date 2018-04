Servizi a pagamento non richiesti | come evitarli

Sei Appena Passato A Vodafone? Disattiva SUBITO Questi Servizi A Pagamento : Se sei un nuovo cliente Vodafone, hai Appena attivato una nuova SIM Vodafone o hai trasferito a Vodafone il tuo numero? Ecco quali Servizi devi Disattivare SUBITO per evitare di spendere un sacco di soldi senza accorgertene! Vodafone Nuovi Clienti: ecco cosa bisogna fare SUBITO Sei un nuovo cliente Vodafone? Hai Appena attivato una nuova SIM Vodafone? Oppure hai trasferito […]

E-commerce e Servizi di mobilità online spingono i sistemi di pagamento alternativi al contante : Crescono i venditori online e aumentano anche gli acquirenti via web. E cresce di conseguenza, secondo quanto diagnosticato dal Politecnico di Milano, il mobile payment, che consente di evitare il contante e quindi di concludere transazioni...

Allarme rosso dal 3202071016 per i Servizi a pagamento di Wind : tutti i dettagli : Stanno aumentando in modo considerevole in questi giorni le segnalazioni da parte degli utenti che hanno ricevuto SMS dal numero 3202071016. Si tratta di un'utenza utilizzata in automatico da Wind via messaggini, per annunciare l'avvenuta attivazione di un servizio a pagamento. Per intenderci, quelli che solitamente hanno un costo compreso tra i 5 e i 6 euro a settimana e che spessissimo vengono avviati contro la nostra volontà, semplicemente ...

Come disattivare Servizi Mobismile a pagamento via numero clienti 800442299 o richiesta operatore : Non sono pochi gli italiani che si sono imbattuti nei servizi Mobismile a pagamento attivati, loro malgrado, sullo smartphone e con numero assistenza di riferimento 800442299. Si tratta di informazioni meteo, gossip, sport e chi più ne ha più ne metta dal discutibile valore e che hanno un costo davvero ragguardevole, ossia di circa 5 euro a settimana. Spesso e volentieri questi vengono associati al proprio numero di riferimento dopo aver ...

Sfide inarrestabili per la moneta elettronica : da Allianz e Visa più protezione e nuovi Servizi di pagamento integrati. : Teleborsa, - Nuove tecnologie e crescente rivoluzione per i pagamenti elettronici . Dopo il lancio delle mobile app ApplePay e SamsungPay , quest'ultima finalmente disponibile in Italia da pochi ...

