Serie B | in un match del prossimo turno nessun allenatore in panchina

Serie A Bologna - Donadoni : «Match point sfruttato al meglio» : Bologna - Il Bologna è salvo. Merito dei tre punti conquistati di fronte al Verona. Roberto Donadoni gonfia il petto: 'Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, interpretato nella maniera giusta. Era un ...

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : derby Cantù-Milano - big match Venezia-Brescia : Sarà una 26a giornata davvero scoppiettante. Si comincia con l’anticipo del sabato tra la Fiat Torino e la Virtus Bologna, in quello che è più che mai un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Due squadre in crisi, reduci da un brutto momento e che hanno bisogno di una vittoria per uscire dal tunnel buio in cui sono entrate. Torino ha dato segnali di ripresa in quel di Milano e spera che l’aria di casa possa farla tornare al ...

Serie C - è ufficiale : cambia orario un match del prossimo week end : Prosegue il campionato di Serie C con tante novità e non pochi risultati a sorpresa. Nell'ultimo week end, nel girone C, ha esultato il Lecce che è uscito vittorioso dalla trasferta di Reggio Calabria ed ha conquistato 3 punti su un campo difficilissimo e in una gara giocata in maniera non particolarmente brillante dagli uomini di Fabio Liverani. Allo stesso tempo, le avversarie dirette per la promozione diretta, Trapani e Catania, sono state ...

Play off Serie C - la griglia è da brividi : ecco gli attuali big match : Il campionato di Serie C prosegue tra tanti risultati a sorpresa e ribaltoni in classifica, per un finale di stagione che si prevede rovente. I due esempi più clamorosi delle difficoltà di fine stagione sono quelli di Livorno e Lecce. Entrambe le squadre, dopo essere state al primo posto per gran parte della stagione, hanno avuto un calo spaventoso di rendimento che si rispecchia negli ultimi risultati: i toscani hanno conquistato solo 10 punti ...

Serie A Torino-Crotone 4-0 in DIRETTA : formazioni e azioni salienti del match : Aggiornamenti sulle formazioni, la cronaca delle azioni salienti e di quanto accadrà in questa partita che mette in palio punti importanti specie per gli ospiti. Il Torino ha infatti 39 punti e non ...

Serie A Torino-Crotone in DIRETTA : formazioni e azioni salienti del match : Torino-Crotone è uno dei recuperi della ventisettesima giornata di Serie A che seguiremo in DIRETTA testuale su Blasting News a partire dalle 18.30 di oggi 4 aprile. Aggiornamenti sulle formazioni, la cronaca delle azioni salienti e di quanto accadrà in questa partita che mette in palio punti importanti specie per gli ospiti. Il Torino ha infatti 39 punti e non ha obiettivi in questa stagione. Mazzarri proverà a chiudere il più in alto possibile ...

Gli ACTUAL tornano con Serie Romanista in attesa del match Barcellona-Roma : Indietro 3 aprile 2018 2018-04-03T17:11:30+00:00 ROMA – Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia tornano con la Serie che li ha resi celebri sul web per raccontare il prepartita di uno dei match più attesi dai romanisti. Il 4 aprile, il match dei match: Barcellona vs Roma al Camp Nou per l’andata dei Quarti di finale di Champions League. Una […]

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 24a giornata. Tonut trascina Venezia nel big match - Burns ancora in doppia doppia : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 24a giornata del campionato italiano di Basket Giuseppe Poeta: dopo la vittoria della Coppa Italia a Torino è tornata la crisi e la squadra attualmente è fuori dai playoff. Un momento non facile per i piemontesi, sconfitti anche in casa dalla The Flexx Pistoia. Nelle difficoltà vengono fuori i leader e Peppe Poeta lo è certamente. I 20 punti del play italiano non bastano, ma è anche ...

Torna la Serie A - stasera il big match Juventus-Milan Video : 3 RiTorna il massimo campionato nazionale di Calcio. Oggi la #Serie A riparte dalla trentesima giornata dopo la pausa dovuta all'impegno della Nazionale [Video], che nei giorni scorsi ha affrontato Argentina e Inghilterra, in due amichevoli che hanno detto poco o nulla sul futuro degli azzurri. C'è ancora tanto da lavorare, infatti, in casa Italia, a prescindere dalla conferma del ct Di Biagio, per Tornare ai fasti di un tempo. La ...

RISULTATI Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score. Il big match al Picchi. Girone A : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per il Girone A. Siamo arrivati alla 33^ giornata, in testa il Livorno precede il Siena(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:53:00 GMT)

Diretta/ Busto Arsizio Monza streaming video e tv : i precedenti del match (Play Off Serie A1) : Diretta Busto Arsizio Monza: info streaming video e tv. Si accende oggi il derby lombardo per gara 3 dei quarti play off scudetto della Serie A1: chi andrà in semifinale?.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:47:00 GMT)