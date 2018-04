Serie A Juventus | i convocati Torna Bernardeschi | Mandzukic out

Serie A : Crotone Juventus - Napoli Udinese : "La partita più importante di questa settimana è quella di domani a Crotone, non lo scontro diretto con il Napoli. Perché è essenziale mantenere i 6 punti di vantaggio". Così Massimiliano Allegri, ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Crotone Juventus : spazio per Rohden? Diretta tv - orario - le notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Crotone Juventus: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in campo. Allegri medita il turnover in vista di domenica, Zenga ancora con tre indisponibili(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:49:00 GMT)

Probabili Formazioni Crotone-Juventus Serie A 18-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Crotone-Juventus, 33^ giornata di Serie A, 18-4-2018, ore 20:45. Turn-Over per Allegri che rilancia Bentancur, mentre Zenga ritrova Capuano dopo il turno di squalifica. All’Ezio Scida il Crotone, dopo la sconfitta contro il Genoa, ospiterà la Juventus in questo turno infasettimanale di Serie A dove i bianconeri proveranno a mettere un altro importante mattoncino sullo Scudetto, già pressoché ipotecato nel ...

Probabili formazioni/ Crotone Juventus : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 33^ giornata) : Probabili formazioni Crotone Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in campo. Allegri medita il turnover in vista di domenica, Zenga ancora con tre indisponibili(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 07:28:00 GMT)

Serie A - ecco le follie dei club per i procuratori - 138 milioni di euro di spesa nel 2017 : Juventus in testa - cala l’Inter : La Figc ha reso noti i dati relativi alla Serie A in merito alla spesa, squadra per squadra, per quanto concerne i procuratori. Gli agenti dei calciatori, si sa, hanno in pugno il calcio, con la loro gestione dei cartellini che spesso finisce nell’occhio del ciclone. Una spesa enorme quella dei club di Serie A per i soli procuratori, ben 138 milioni di euro nel solo anno 2017. Tale numero è però in calo, dato che nel 2016 la spesa fu addirittura ...

Serie A Crotone - Trotta : «Con la Juventus ce la metteremo tutta» : Crotone - Marcello Trotta non promette gol, ma il massimo impegno. Perchè l'ostacolo si chiama Juventus. Così l'attaccante del Crotone di Zenga: 'Abbiamo anticipato di un giorno il ritiro per ...

Le commissioni della Serie A ai procuratori : la Juventus spende più di tutte : Cala la spesa per i procuratori da parte dei club di Serie A: ecco tutte le cifre rese note dalla Figc sugli agenti L'articolo Le commissioni della Serie A ai procuratori: la Juventus spende più di tutte è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Crotone - Ursino : «Juventus? Con le big abbiamo sempre fatto bene» : Crotone - "Dobbiamo fare punti e arrivare a 37 punti, poi se le altre saranno state più brave andremo in B. Ci siamo ingarbugliati il cammino da soli, ma sono fiducioso. Dalla sconfitta all'ultimo ...

Serie A Crotone - Ursino : «Juventus - proviamo a fermarti» : Crotone - "La Juventus è la più forte squadra europea e lo ha dimostrato anche in Champions, è allenata benissimo da un grandissimo allenatore, ma proveremo a fermarla, a sorprenderla e ce la ...

Serie A Tovalieri : «Scudetto? Per la Juventus è fatta al 90%» : ROMA - "Scudetto? Al 90% la Juventus ha fatto, anche se resta lo scontro diretto che costringerà il Napoli ad andare a vincere a Torino. Oggi i punti di vantaggio sono 7 e non 6 avendo la Juve vinto ...

Serie A - gli arbitri della 33giornata : Fabbri per Crotone-Juventus - Napoli-Udinese a Calvarese : Con lo 0-0 arrivato nel derby di Roma tra i giallorossi di Di Francesco e la Lazio di Inzaghi è andata in archivio la 32giornata di Serie A. Vittoria sulla Sampdoria e allungo per la Juventus, che ha ...

Serie A : Crotone-Juventus a Fabbri : ANSA, - ROMA, 16 APR - Sarà Michael Fabbri di Ravenna, l'arbitro di Crotone-Juventus, partita valida per la 33/a giornata - 14/a di ritorno - di Serie A, in programma mercoledì 18 aprile con inizio ...

Video/ Juventus-Sampdoria - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie A 32giornata - : Video Juventus Sampdoria , risultato finale 3-0, : gli highlights e i gol della partita, i bianconeri non sbagliano e salgono a +6 sul Napoli.

Serie A/ Il governo italiano come la Juventus in Champions? : Serie A, il punto di ALFREDO MARIOTTI sulla 32^ giornata del campionato: focus sul derby della capitale e sul pareggio tra Milan e Napoli, l'Inter frena per la terza partita consecutiva(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:00:00 GMT)