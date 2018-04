Serie A | Giampaolo chiama i tifosi | «Sampdoria | è il momento di stare insieme»

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Irregolare il primo gol della Juventus» : ... 'Peccato perchè fino al gol di Mandzukic avevamo fatto una gara importante sotto l'aspetto dei contenuti - dice l'allenatore a Sky Sport - Forse c'è un'irregolarità sul primo gol: Cuadrado mette la ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Capisco Buffon. Chi lo critica è un ragioniere» : Lì c'è passione, sentimento e sport. Quelli che lo hanno bacchettato sono solo ragionieri da scrivania. Oggi la Var è un elemento di garanzia pur sapendo che non è infallibile. Ma assistere a una ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Con più lucidità avremmo fatto meglio» : GENOVA - "Abbiamo provato a vincere la partita, ma non in maniera pulita: il Genoa si è ben difeso. Negli ultimi metri ci è mancato qualcosa, probabilmente le due sostituzioni forzate non mi hanno ...

Serie A - Giampaolo : «La Sampdoria è sfavorita nel derby» : GENOVA - ' Fino a cinque giorni fa ci davano per morti, ora come arriviamo? Bisogna distinguere tra calcio e pallone: il calcio non è per tutti, il pallone è per tanti. Se eravamo morti una settimana ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Genoa compatto. Ci davano per morti...» : GENOVA - Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria , presenta così il derby: ' Fino a cinque giorni fa ci davano per morti, ora come arriviamo? Bisogna distinguere tra calcio e pallone: il calcio ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Atalanta? Un successo che pesa» : Una vittoria fondamentale in ottica Europa League per i blucerchiati: "Questo successo è molto pesante - ha spiegato l'allenatore Marco Giampaolo a Sky Sport - avevamo tante assenze e non era facile. ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Nel primo tempo potevamo vincere» : VERONA - "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, potevamo chiuderla con due o tre gol di differenza. Nella ripresa invece la partita si è fatta sporca e non siamo più riusciti a palleggiare. Non abbiamo ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo duro : «Deluso e arrabbiato» : GENOVA - "Dovevamo riscattare la gare con il Crotone, ma in queste due gare abbiamo dimostrato di essere carenti sotto il profilo di maturità e responsabilità". Così a Premium il tecnico della ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Contro l'Inter per il riscatto. Spalletti top in Europa» : GENOVA - Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria , è pronto per la sfida contro l'Inter e si fida di Quagliarella e compagni: 'Il riscatto va cercato nelle prestazioni. l'Inter è una squadra ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Regalati quattro gol al Crotone» : Marco Giampaolo non nasconde la delusione: "La partita non è mai cominciata per la Sampdoria - dice l'allenatore a Sky Sport - E' una sconfitta pesante, che brucia molto. Il quarto gol subito è l'...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Ripartiamo onorando la memoria di Astori» : GENOVA - " Si riparte onorando lo sport e la memoria di Astori " . Così Marco Giampaolo , tecnico della Sampdoria , dopo lo stop forzato dovuto alla scomparsa del capitano della Fiorentina, e in vista della ripresa del campionato, ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Il gioco dell'Atalanta infastidisce» : GENOVA - "Quella di Bergamo non sarà una sfida decisiva". Marco Giampaolo , tecnico della Sampdoria , va controcorrente nel presentare la prossima sfida di campionato contro l'Atalanta . "Si potrà ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo elogia Zapata : «Era la sua partita...» : GENOVA - La Sampdoria rialza la testa di fronte all'Udinese. Marco Giampaolo gonfia il petto a fine gara: "E' una vittoria meritata - spiega a Sky Spot - La squadra ha giocato con personalità e ...

Serie A Udinese - Oddo : «Stimo Giampaolo ma voglio vincere» : UDINE - L' Udinese si prepara alla difficile trasferta in casa della Sampdoria . Una partita con tante motivazioni per i bianconeri, in cerca di un successo che darebbe ancora più prestigio a una ...