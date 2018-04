Serie A Benevento | la promessa di Diabatè | «Non ho finito di segnare»

Milan-Benevento (sabato 21 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresima giornata di Serie A : Un’impresa storica, che resterà negli annali nonostante l’epilogo di quest’anno che non sarà di certo positivo: il Benevento nel girone di andata riuscì, con un clamoroso gol del portiere Brignoli allo scadere, a pareggiare il match casalingo con il Milan. Ora appuntamento con la partita di ritorno, che si giocherà nello splendido scenario di San Siro. 34ma giornata, anticipo del sabato sera per il campionato di Serie A: il 21 ...

Benevento Calcio : Vigorito progetta una squadra da Serie A - : Un modello virtuoso che produca anche giocatori da lanciare nel mondo del Calcio professionistico. Il Benevento quest'anno ha avuto il piacere di vederne esordire due in Serie A, poi ce ne sono altri ...

Video/ Sassuolo Benevento - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie A 32giornata - : Video Sassuolo Benevento , risultato finale 2-2, : gli highlights e i gol, al Mapei Stadium risultato determinato dalle doppiette di Politano e Diabate.

Serie A - 32^ giornata : Milan-Napoli - pareggio che fa male ad entrambe ma che spettacolo a San Siro. Il Benevento ferma il Sassuolo [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Serie A - 32^ giornata LIVE : Milan-Napoli vale tutto! Bologna in vantaggio - pareggio del Benevento : 1/16 Spada/LaPresse ...

Serie A - LIVE Sassuolo-Benevento : cronaca e risultato in tempo reale : LA TERNA ARBITRALE Sarà il Sig. Claudio Gavillucci a dirigere la partita Sassuolo-Benevento . Assistenti sono stati designati il Sig. Santoro di Catania e il Sig. Zappatore di Taranto. IV Ufficiale: ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Benevento? La più tosta dell'anno» : Sassuolo - Il Sassuolo cerca punti salvezza contro il Benevento formato trasferta. Beppe Iachini sa che non sarà una passeggiata: "Dire che è la partita più difficile della stagione è giusto e ...

Serie A - De Zerbi : «Il Benevento non alza bandiera bianca» : Benevento - Sassuolo-Benevento si avvicina. Roberto De Zerbi presenta così la prossima partita: 'In queste ultime sette partite dobbiamo continuare a far risaltare la dignità di una squadra, di una ...

Benevento - Vigorito : “noi impreparati per la Serie A” : “Non possiamo fare altro che ribadire di essere arrivati in questa categoria con molta buona volontà e forse un pò impreparati. Il tempo ci ha dato qualcosa e ci ha tolto qualche altra cosa. Ci ha insegnato che facendo tesoro delle esperienze potremo probabilmente ripetere o comunque ripercorrere un cammino con un finale diverso”. Lo ha detto il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, a margine della Festa della Polizia. ...

Serie A Benevento - Ricorso respinto per Lucioni : Benevento - respinto il Ricorso presentato dal legale di Fabio Lucioni , calciatore del Benevento , contro la squalifica per doping. Viene quindi confermata la sentenza che costringerà il calciatore ...