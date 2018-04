Sequestro beni a ex sindaco Giugliano

La Cassazione annulla il disSequestro dei beni di Diotallevi : La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la restituzione dei beni confiscati a Ernesto Diotallevi. Ritenuto il referente romano di Cosa Nostra, Diotallevi si era visto confiscare in primo grado ...

‘Ndrangheta - fermati 4 imprenditori : Sequestro beni per 50 milioni : ‘Ndrangheta, fermati 4 imprenditori: sequestro beni per 50 milioni I carabinieri di Reggio Calabria hanno fermato 4 persone ritenute affiliate alle cosche. Sono accusati di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio. Le forze dell’ordine hanno apposto i sigilli ad aziende e centinaia di case e ...

Palermo : incassava la pensione della madre morta - Sequestro beni al figlio : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – incassava da anni la pensione della madre morta nel 2010 ma è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Palermo che su delega della Procura della Repubblica di Palermo, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dal Pubblico Ministero e successivamente convalidato dal Gip del Tribunale alla stessa sede, per la somma di 32.000 euro circa, pari all’indebita percezione della ...

Riciclaggio - 17 arresti e Sequestro beni : Operazione della Guardia di Finanza di Caserta contro un'organizzazione criminale che in pochi anni ha emesso migliaia di fatture false a vantaggio di 643 aziende edili,con sede in Campania, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Umbria. Il gip di Napoli ha emesso 34 misure cautelari (10 in carcere, 7 ai domiciliari, 17 obblighi di dimora).Sarebbero stati riciclati oltre 100 milioni di euro, spartiti tra organizzatori della frode e aziende. ...

Sequestro beni per 7 mln a imprenditore : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 20 MAR - La Dia di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura, ha sequestrato beni per oltre 7 milioni di euro a Roberto Morgante, di 49 anni, di Villa San Giovanni, ...

[La sentenza] Strage di Nassiriya - il giudice ordina il Sequestro conservativo dei beni dell'ex generale : Una sezione del tribunale civile di Roma ha autorizzato S.R., uno dei militari superstiti dei fatti di Nassiriya a procedere a un sequestro conservativo nei confronti dei beni di Bruno Stano, il ...

Nuovo Sequestro di beni ad Amedeo Matacena : La Dia di Reggio Calabria ha eseguito altri due provvedimenti ai danni dell'ex parlamentare, ora latitante a Dubai - I sequestri riguardano conti correnti dell'armatore reggino intestati però ...

“Alberghi di lusso e stipendio d’oro” : Sequestro di beni per l’ex pm Ingroia : Sotto accusa la sua gestione della società regionale per i servizi informatici, "Sicilia e-Servizi". La Finanza ha scoperto sprechi per 150mila euro

Ragusa - evasione fiscale ad Acate : Sequestro beni per 800 mila euro : La guardia di Finanza ha sequestrato beni per 800 mila euro a quattro imprenditori, titolari di due società di Acate.

Finanziamento Casinò - Sequestro di beni a 21 consiglieri della Valle d’Aosta : Finanziamento Casinò, sequestro di beni a 21 consiglieri della Valle d’Aosta Il provvedimento è legato all’inchiesta della Corte dei Conti della Valle d’Aosta per un presunto danno erariale di 140 milioni di euro Continua a leggere L'articolo Finanziamento Casinò, sequestro di beni a 21 consiglieri della Valle d’Aosta proviene da NewsGo.