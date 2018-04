Sequestrati beni per oltre sei milioni di euro all' ex sindaco di Giugliano in Campania

Reggio Calabria - Sequestrati beni per 50 milioni a imprenditore sospettato di legami con la 'ndrangheta : beni per 50 milioni di euro sono stati confiscati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, su disposizione della Corte d'appello, a Giuseppe Rocco Rechichi, di 60 anni, imprenditore ...

Sequestrati beni per 600 mila euro al fratello di Totò Riina : Roma, 13 apr. , askanews, Sequestrati beni per 600 mila euro a Gaetano Riina, ottantaquattrenne fratello del defunto capo di Cosa nostra Salvatore Riina, recluso nel carcere di Torino dal 2011, quando ...

‘Ndrangheta - fermati 4 imprenditori di Reggio Calabria : Sequestrati 50 milioni di beni : Gli imprenditori accusati di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio avrebbero contato sull'appoggio delle più pericolose cosche cittadine per accumulare enormi profitti illeciti, riciclati poi in fiorenti attività commerciali.Continua a leggere

'Ndrangheta - in manette i palazzinari dei clan. Sequestrati beni per 50 milioni di euro : Arrestati quattro imprenditori: erano il riferimento del clan Tegano nell'edilizia di Reggio Calabria. Sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa,...

Truffa aggravata e svariati reati fiscali : Sequestrati beni per 4 milioni di euro : La finanza ha sequestrato immobili, conti correnti, auto ed orologi di lusso e non solo. Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari della Guardia di finanza ha eseguito, in Sardegna e ...

Bari - Sequestrati beni a rapinatore Tir : 6.04 I Carabinieri di Bari hanno eseguito un sequestro di beni per un valore di mezzo milione di euro riconducibili a un pregiudicato ritenuto responsabile di rapine a Tir. I militari, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda) e del Tribunale di Bari, hanno sequestrato una residenza di pregio, un considerevole appezzamento di terreno, rapporti bancari e disponibilità finanziarie.

Varese - stroncata banda dedita a truffe : 9 arresti e beni Sequestrati : Un'organizzazione dedita alle truffe e a reati fallimentari è stata stroncata a Varese. Dall'alba di lunedì i finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a 9 ordinanze di arresto emesse ...

Sequestrati i beni all'ex pm Antonio Ingroia : L'ex pm antimafia Antonio Ingroia è indagato per peculato dai magistrati Francesco Lo Voi, Sergio Demontis, Pierangelo Padova ed Enrico Bologna. Sotto accusa è la sua gestione come amministratore unico e liquidatore di Sicilia e-servizi, una società a capitale pubblico della Regione Sicilia per i servizi informatici che ora si chiama Sicilia Digitale Spa ed è guidata dall'ingegnere informati Dario Corona, scelto dal presidente della Regione ...

‘Ndrangheta : Sequestrati beni per 540mila euro all’ex parlamentare Amedeo Matacena : Il provvedimento nei confronti dell'armatore calabrese è stato ordinato dalla Direzione Investigativa Antimafia.Continua a leggere

Mafiosi in clinica : 19 milioni di beni Sequestrati a medico chirurgo : Rapporti solidi, duraturi e stabili con un boss della 'ndrangheta: è l'accusa mossa dalla Dda di Reggio Calabria ad un medico chirurgo, Francesco Cellini, imputato nell'inchiesta 'Sansone' del 2016, ...

Beni Sequestrati - Maresca : 'Sistema non funziona - fallisce il 90% delle aziende' : NAPOLI " "Il testo unico della normativa antimafia si pone lo scopo di non far diventare un non valore il bene sequestrato ai malavitosi e acquisito dallo Stato. Purtroppo ad oggi una serie di ...

Roma - bancarotta fraudolenta : Sequestrati beni per 41 milioni a imprenditore Bigotti : La Guardia di Finanza di Roma ha effettuato oggi un sequestrato preventivo beni per un totale di 41 milioni di euro a due società riconducibili all'imprenditore Ezio Bigotti, attualmente...