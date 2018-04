Se è offline il tuo amore non esiste! Ma è realmente così?

huffingtonpost

(Di martedì 17 aprile 2018) È ormai routine utilizzare i social per condividere con gli "amici"la propria vita sentimentale, quasi imponendo loro di approvare la nostra felicità. Pubblicare sul proprio profilo sorrisi smaglianti, coppie sorridenti e cuori sotto a foto e post equivale davvero a essere felici?Sicuramente i social rappresentano una vetrina per tutti coloro che vogliono gridare al mondo intero "Ehi guardaci, siamo felici, siamo innamorati, si vede?", senza rendersi conto che in realtà le coppiefelici sono proprio coloro che al click del telefonino preferiscono vivere il momento di vita reale senza che venga interrotto.Gli stati d'animo e le emozioni non vengono esternati attraverso like e cuoricini ma con gesti e momenti reali.Le coppie felici, infatti, non condividono quasi nulla della loro relazione sui social in quanto non hanno bisogno di spostare l'attenzione dalla ...