Scuola - oltre 250mila studenti hanno disturbi dell’apprendimento : Scuola, oltre 250mila studenti hanno disturbi dell’apprendimento Secondo i dati diffusi dal Ministero, relativi all’anno scolastico 2016-17, il 2,9% degli alunni in ogni ordine di grado presenta DSA. Il più diffuso è la dislessia, seguono disortografia, discalculia e disgrafia. Percentuali più alte in Liguria, in coda la ...

C’è una questione Scuola che va oltre i confini nazionali. Una questione di dignità - di senso e di uguaglianza : Fatti importanti stanno accadendo nelle scuole di alcuni paesi occidentali, alcuni hanno tratti comuni, altri hanno specificità locali. E tra questi fatti vi è certamente una diffusa, generale, comune mobilitazione di insegnanti, docenti, studenti e famiglie.Scioperi sono in atto in almeno quattro stati degli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Slovenia, perfino in Germania. Il tratto comune degli scioperi degli ...

Vaccini - copertura oltre il 95% Decine di bambini respinti da Scuola : Raggiunta la soglia dell’immunità di gregge per l’esavalente ma aumentano i vaccinati anche per il morbillo. L’Istituto superiore di Sanità: «L’intento del decreto è aumentare le vaccinazioni e non punire i genitori»

Guardando oltre - per il recupero della Scuola Gabelli. Sabato il convegno a Belluno : L'Associazione Cittadini per il recupero della Gabelli rivolge un'invito alla partecipazione al convegno al mondo della Scuola bellunese, agli amministratori pubblici del territorio e a tutta la ...

Sottoscritto questa mattina il progetto 'Un passo oltre' con cui riqualificare l'area attorno la Scuola Barbuto : ... su quello sociale da un lato si organizzeranno azioni di vivificazione , feste, eventi, incontri, laboratori per bambini, corsi di educazione ambientale, spettacoli open air, passeggiate ...