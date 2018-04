Scuola | Miur | 254mila studenti con disturbi dell’apprendimento

Scuola/ Presidi & esame di Stato : i sindacati comandano - il Miur esegue : I sindacati, per favorire i loro interessi corporativi, hanno cambiato per via amministrativa la normativa dell'esame di Stato. In barba alla politica (che manca). ROBERTO PELLEGATTA (Disal)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Istruzioni (ai Presidi) per liberarla dal sindacalismo dominante, di R. PellegattaSCUOLA/ Tutte le promesse mancate della "Buona SCUOLA", di R. Pellegatta

Organici 2018/19 Scuola : norme specifiche Miur per ordine e grado : Con la nota 16041 del 29 marzo 2018 il Miur pone l’attenzione agli Organici 2018/19 scuola. La nota contiene le istruzioni operative in proposito e le norme specifiche. Di seguito il riassunto contenuto nell’approfondimento della FLC CGIL. norme specifiche Organici 2018/19 scuola In merito agli Organici 2018/19 nella scuola ecco le norme specifiche: scuola dell’infanzia […] L'articolo Organici 2018/19 scuola: norme specifiche ...

Organici Scuola 2018/2019 : disposizioni MIUR : Arrivano dal MIUR i numeri degli Organici scuola 2018/2019 per i docenti. Il Ministero ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali (USR) la nota 16041 del 29 marzo 2018 riguardante le dotazioni organiche e le relative istruzioni operative per la costituzione delle classi e la definizione degli insegnamenti nei vari ordinamenti. Confermati i contingenti numerici già […] L'articolo Organici scuola 2018/2019: disposizioni MIUR proviene da ...

Assunzioni Scuola - no all’accordo Miur e Mef : comunicato : comunicato congiunto sulle Assunzioni scuola: CoNaVinCoS, Coord. Naz. GaE, Comitato Tutela Precari GaE Infanzia “Siamo rimasti alquanto costernati dal presumibile accordo tra Miur e MEF, che ha approvato solo 3535 posti comuni da consolidare in organico di diritto, 800 posti per l’organico potenziato dell’infanzia e 1162 posti aggiuntivi negli Istituti Professionali. Ci uniamo alla richiesta […] L'articolo Assunzioni ...

Scuola/ I nuovi professionali nascono vecchi - così il Miur aiuta l'abbandono : Il Miur ha reso nota la nuova struttura degli istituti professionali. Ci sono tutti gli ingredienti per aumentare l'insuccesso scolastico. VALERIO VAGNOLI (Gruppo di Firenze)(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 06:10:00 GMT)

Miur - Buona Scuola : 1000 posti tolti alle superiori Video : Come sempre dal mondo del lavoro arrivano sia notizie buone che notizie cattive. Proprio nel corso della giornata di ieri si è parlato delle pensioni: i lavoratori italiani hanno visto un aumento della categoria lavori usuranti ma il reddito di cittadinanza è diventato niente più che un lontano miraggio [Video]. Oggi, invece, il Ministero dell'Istruzione presentera' la circolare che arriva con cadenza annuale sulla ripartizione dell'organico. ...

Svolta al Miur : affidare i lavori solo a collaboratori contrattualizzati della Scuola : Il Miur ci da una bella notizia oggi. Il dicastero di Viale Trastevere ha dimostrato la sua disponibilità a riaffidare i servizi di pulizia alle scuole. In un articolo pubblicato da Orizzonte scuola si legge che nel corso di una informativa al ministero inerente la semplificazione amministrativa, con i sindacati si è discusso dell’esternalizzazione dei […] L'articolo Svolta al Miur: affidare i lavori solo a collaboratori ...

Miur - Buona Scuola : 1000 posti tolti alle superiori : Come sempre dal mondo del lavoro arrivano sia notizie buone che notizie cattive. Proprio nel corso della giornata di ieri si è parlato delle pensioni: i lavoratori italiani hanno visto un aumento della categoria lavori usuranti ma il reddito di cittadinanza è diventato niente più che un lontano miraggio. Oggi, invece, il Ministero dell'Istruzione presenterà la circolare che arriva con cadenza annuale sulla ripartizione dell'organico. Proprio a ...

Scuola - “i dottori di ricerca ammessi ai concorsi riservati Fit”. La sentenza del Tar spaventa il Miur : I dottori di ricerca ammessi al concorso riservato per il Fit. E quindi, di fatto, a un posto fisso nella Scuola, visto che la cosiddetta fase transitoria non prevede una selezione fra gli abilitati. L’ultima sentenza del Tar del Lazio arriva proprio nel giorno in cui scade il termine per presentare la domanda al prossimo concorso e apre le porte ad un principio destinato inevitabilmente a far discutere: cioè che il titolo del dottorato sia in ...

Scuola - istituti aperti anche d’estate? Il progetto del MIUR : Secondo quanto riportato da un recente articolo de Il Giornale sul tema Scuola, pare che gli istituti saranno aperti anche d’estate. Persino di pomeriggio. Le lezioni ‘speciali’ varieranno dall’arte alla musica, dall’insegnamento delle lingue straniere alle materie scientifiche. Obiettivo del governo è quello di contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica, grave ‘cancro’ caratterizzante ...

Concorso Scuola 2018 - ecco le FAQ del Miur : Sono disponibili sul sito del Miur le FAQ relative al Concorso Scuola 2018 rivolto ai docenti abilitati, che saranno aggiornate nei prossimi giorni. Il bando per l’insegnamento nella Scuola secondaria rivolto a docenti abilitati (Leggi il bando) selezionerà i candidati attraverso una prova orale, la valutazione dei titoli e un percorso formativo della durata di un anno. Come partecipare al Concorso Scuola 2018 Per partecipare al Concorso Scuola ...

Modello D3 personale ATA Scuola : nota Miur con ultime notizie : Il Miur ha pubblicato ieri 6 marzo 2018 la nota 11970 relativa alla disponibilità del Modello D3 per la scelta delle scuole del personale ATA di terza fascia. I candidati potranno compilare l’allegato D3 tramite la funzione di istanze online a partire dal 14 marzo fino alle ore 12:00 del 13 aprile 2018. Ricordiamo che è […] L'articolo Modello D3 personale ATA scuola: nota Miur con ultime notizie proviene da scuolainforma.

Scuola/ Se i nemici delle superiori in 4 anni stanno al Miur : La sperimentazione dei percorsi quadriennali non decolla. Il vero motivo non è la loro offerta formativa, ma una scelta strategica errata. Forse voluta. ROBERTO PASOLINI(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 06:10:00 GMT)

Lista nomi Ministri M5s/ Governo Di Maio - diretta streaming video : bufera Giuliano Miur "difende Buona Scuola" : Lista Ministri M5s, i nomi del Governo di Luigi Di Maio in diretta streaming video Facebook: Andrea Roventini all'Economia, Giuliano al Miur.