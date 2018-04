Scuola | Donazzan | le academy del Veneto ancora una volta al top

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Venezia, 17 apr. (AdnKronos) – En plein degli Istituti Tecnici Superiori-del: nel 2018 i corsi promossi dalle Fondazioni venete fanno incetta dei fondi premiali messi a bilancio dal Ministero della pubblica istruzione sulper le migliori garanzie offerte di formazione e lavoro. In media l’82,5 per cento dei diplomati nelleper super-tecnici ha trovato occupazione entro un anno, con punte che superano anche il 90 per cento negli indirizzi moda, meccatronica e turismo. E’ quanto risulta dal monitoraggio nazionale 2018 sugli ITS condotto, da Indire, l’ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione, sulla qualità dei corsi realizzati nel biennio 2014-16. ‘una, ilsi conferma la regione leader a livello nazionale in tema di ITS ‘ dichiara l’assessore al lavoro e alla formazione, Elena ...