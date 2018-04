Scuola | Corte Conti | sì nuovo contratto

Pa : ok Corte Conti a contratto Scuola : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Via libera dalla Corte dei Conti, secondo quanto si apprende, al rinnovo contrattuale per i dipendenti pubblici di Scuola, enti di ricerca, università, accademie e conservatori. L’atteso contratto riguarda oltre 1,2 milioni di lavoratori e porterà ad aumenti in busta paga di 85 euro medi mensili. è il secondo ccnl del pubblico impiego che è stato certificato dalla Corte dei Conti dopo quello degli statali. ...

Scuola - anche la Corte dei Conti è lapidaria sul rinnovo del contratto : Il contratto degli Statali sembrerebbe proprio non piacere a nessuno : per la Corte dei Conti è un'occasione sprecata, mentre i sindacati della Scuola parlano di "una sconfitta", in attesa della ...

Cortemilia - atti osceni davanti alla Scuola elementare : denunciato un 70enne : Riceviamo dai carabinieri di Alba , Cuneo, e pubblichiamo: "I carabinieri della Compagnia di Alba hanno deferito in stato di libertà un cittadino albese di 70 anni, residente a Pezzolo Valle Uzzone, ...

Scuola. Una ricostruzione del corteo delle maestre a Roma : Siamo stati subito travolti dalla polizia politica, in particolare, una nostra collega è stata letteralmente braccata da 4 agenti e minacciata. I cobas invece di sostenerci si sono pubblicamente ...