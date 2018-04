Scoperto per caso un enzima artificiale che mangia la plastica

Ricerca : Scoperto il meccanismo che lega il sale all’ipertensione : È nella milza il punto cruciale che lega il consumo eccessivo di sale allo sviluppo dell’ipertensione arteriosa. Un meccanismo complesso, a cavallo tra sistema nervoso e sistema immunitario, al centro di una Ricerca condotta dal Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS). Lo studio apre alla possibilità di sviluppare farmaci innovativicontro uno dei principali problemi di salute ...

Scoperto l'enzima mangia-plastica amico dell'ambiente : E' accaduto per caso: un enzima che esiste in natura è stato modificato per errore in laboratorio, trasformandosi in un alleato per l'ambiente potenzialmente formidabile. Riesce infatti a digerire la plastica più comune e diffusa ovunque, come la Pet di cui sono fatte le bottiglie di plastica. Descritto sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (Pnas), il risultato è stato ottenuto da Harry Austin, ...

Gaza - Israele : 'Scoperto e distrutto un nuovo tunnel di Hamas' : L'esercito israeliano ha scoperto e distrutto un nuovo tunnel di Hamas che da Jabalya nel nord della Striscia arrivava vicino al kibbutz di Nahal Oz in territorio dello Stato ebraico. Lo ha annunciato ...

Real Madrid-Juventus - Del Piero contro Buffon? L’ex bianconero allo Scoperto [FOTO] : Real Madrid-Juventus, Del Piero contro Buffon? Non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League dei quarti di finale che ha portato all’eliminazione del club bianconero, nel finale furia di Buffon e Del Piero che non ha capito le parole del portiere bianconero. Adesso l’ex calciatore prova a chiarire la situazione attraverso un post sui social: “di quello che ho sentito e soprattutto letto in questi giorni, nel ...

Quantico 3×03 : Scoperto il villain della stagione? : Quantico 3×03 trama e promo – Il terzo episodio andrà in onda sulla ABC giovedì, 10 maggio 2018. In “Hell’s Gate” ci concentreremo sulla traccia emersa già nella puntata 3×02 e che ci parla ancora una volta della decisione degli autori di virare rispetto ai capitoli precedenti. La trama di Quantico 3×03 sottolinea infatti come il pericolo sarà molto più “realistico” e personale rispetto ai ...

Mummificato sul divano - Scoperto perché l'abitazione era stata messa all'asta Video : Era sul divano di casa: morto, con le gambe ancora accavallate ma in stato di semimummificazione. Non lo si vedeva più in giro dalla scorsa estate, ma nessuno si era allarmato né l'aveva cercato. In paese credevano che se ne fosse andato altrove. Il cadavere di Walter Dal Zotto, 42 anni originario di Schio in provincia di Vicenza è stato scoperto solo perché nella sua casa, un rustico posto in un luogo isolato e messo in vendita in un'#asta ...

Si è finalmente Scoperto cosa causò il panico in piazza San Carlo : Fu un tentativo di rapina con spray urticante a provocare il panico tra le migliaia di persone che il 3 giugno del 2017 in piazza San Carlo a Torino assistevano alla finale Juventus-Real Madrid proiettata su un maxischermo. Otto persone sono state arrestate su richiesta del procuratore capo Armando Spataro e dei pm titolari dell'inchiesta Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo. Giovedì è ...

Scoperto un immenso giacimento di terre rare - indispensabili per i nostri smartphone : Fino a oggi il mondo faceva affidamento sulla Cina per ottenere le terre rare, perché è il Paese che ha le maggiori riserve di terre rare e a volte, in casi di tensioni politiche, Pechino ne ha ...

Perdita di capelli e calvizie/ Scoperto il meccanismo per ridare vitalità al meccanismo delle cellule : Perdita di capelli e calvizie, Scoperto finalmente il meccanismo per ridare vitalità al meccanismo delle cellule. Mai più chiome diradate? Di sicuro la scienza sta facendo passi in avanti.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:01:00 GMT)

Egitto - Scoperto il tempio di Alessandro Magno. Ora è caccia alla tomba : Ora si cerca la leggendaria tomba del conquistatore macedone, santo Graal degli archeologi di tutto il mondo

Adesso basta nascondersi : chi vuole il bene del Paese esca allo Scoperto Video : Dopo la due giorni di consultazioni al Colle [Video], i riflettori si abbassano ed è il momento di lavorare tra i salotti romani con un dialogo reale e concreto per la nascita di un esecutivo stabile e di una squadra di governo che sia in grado di prendere in mano le redini di questo Paese. Salvini fedele al Cav Matteo Salvini si fa vedere ottimista dichiarando di non voler rinunciare all'intesa vincente con Forza Italia e Fratelli d'Italia: La ...

“Dove e quando si sposano” : Chiara Ferragni e Fedez - si è Scoperto tutto. Nato Leone - le nozze sono passate in secondo piano ma ora sono uscite anche le foto - oltre ai dettagli. Preparatevi : il matrimonio più glamour dell’anno è vicino : Chiara Ferragni e Fedez, ma il matrimonio? La coppia più social che ci sia ha da poco dato il benvenuto al piccolo Leone, il primo figlio venuto al mondo lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà. Da quel giorno, complice anche la gioia di essere diventati genitori, testimoniata dalla miriade di foto e video per presentare ai follower (parliamo di milioni tra tutti e due) il nuovo arrivato, le nozze tra la fashion blogger italiana ...

Archeologia : Scoperto il fossile di una falange dell’Homo Sapiens in Arabia Saudita risalente a circa 90.000 anni fa : Un progetto del Max Plank Institute for the Science of Human History ha scoperto il fossile della falange di un dito di un antenato dell’uomo moderno nel Deserto del Nefud dell’Arabia Saudita, risalente a circa 90.000 anni fa. La scoperta è il fossile più antico, datato direttamente, di Homo Sapiens fuori dall’Africa e dal Levante e indica che le prime diffusioni in Eurasia sono state più estese di quanto si pensasse in precedenza. Prima di ...

Salute : Scoperto meccanismo che regola la vitalità dei capelli : Uno studio pubblicato su ‘Plos Biology‘, finanziato dall’Airc-Associazione italiana per la ricerca sul cancro, il gruppo di Benedetto Grimaldi dell’Iit-Istituto italiano di tecnologia di Genova, in collaborazione con l’università di Manchester, ha scoperto un esempio di autofagia collegato alla vitalità di un particolare organo del corpo: il follicolo dei capelli umani. Secondo gli autori, “i ‘capelli di ...