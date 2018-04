Scoperto l’enzima mangia-plastica | potrebbe salvare l’ambiente Modificato per caso in

ilfattoquotidiano

: Scoperto per caso un enzima “mangia plastica”. Nuova arma contro l’inquinamento dei mari - LaStampa : Scoperto per caso un enzima “mangia plastica”. Nuova arma contro l’inquinamento dei mari - HuffPostItalia : Scoperto l'enzima mangia-plastica amico dell'ambiente - cristinareggini : Scoperto 'accidentalmente' l'enzima mangia- #plastica amico dell'ambiente -

(Di martedì 17 aprile 2018) Ricercatori britannici e americani hannoun enzima capace di distruggere la, chequindi contribuire a risolvere il problema globale dell’inquinamento legato a questo materiale. La ricerca è stata condotta da ricercatori della Portsmouth University e dal Laboratorio nazionale per le energie rinnovabili del ministero dell’Energia statunitense. Gli studiosi hanno concentrato gli sforzi su un batterio che era statoin Giappone nella città di Sakai nel 2016, l’Ideonella sakaiensis, che ‘’ ladi tipo PET per produrre energia. Secondo gli esperti, il batterio si sarebbe sviluppato di recente in un centro di riciclaggio, poiché le plastiche non sono state inventate che negli anni ’40 del secolo scorso. Più di otto milioni di tonnellate difiniscono negli oceani ogni anno, alimentando i timori sulla tossicità di ...