Scoperto l' enzima mangia-plastica amico dell' ambiente

(Di martedì 17 aprile 2018) E' accaduto per caso: unche esiste in natura è stato modificato per errore in laboratorio, trasformandosi in un alleato per l'potenzialmente formidabile. Riesce infatti a digerire lapiù comune e diffusa ovunque, come la Pet di cui sono fatte le bottiglie di. Descritto sulla rivista'Accademiae Scienze degli Stati Uniti (Pnas), il risultato è stato ottenuto da Harry Austin,'Università britannica di Portsmouth, e da Gregg Beckham, del Laboratorio Nazionale per le Energie Rinnovabili (Nrel)del Dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti.Il risultato arriva a pochi mesi di distanza dalla scoperta dei batteri, anche questi capaci di digerire il Pet (Polyethylene terephthalate), polimero utilizzato per rendere laresistente e impiegato soprattutto nelle bottiglie. Si potrebbe così ...