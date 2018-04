Scontrino in sardo in un bar | non c’è da stupirsi | questa lingua sta diventando perfino

ilfattoquotidiano

: Lo scontrino del bar in sardo fa giro del web. Genia, la titolare, si rivolge ai clienti solo in 'olianese' - Agenzia_Ansa : Lo scontrino del bar in sardo fa giro del web. Genia, la titolare, si rivolge ai clienti solo in 'olianese' - RaiNews : Grande clamore social per lo scontrino in sardo rilasciato da un bar di Oliena, in prov di Nuoro. Inattesa visibili… - cittadeibimbiit : Curiosità italiane Ci sembrava carino questa segnalazione di amore grande per le proprie origini -

(Di martedì 17 aprile 2018) Eugenia, a Oliena, fa gli scontrini del suo negozio in. Non si capisce bene perché, ma la notizia fa scalpore. Qual è ladei sardi? Il. Dovrebbe far scalpore il contrario: negli ultimi 70 anni l’Italia, con la complicità di tanti sardi, ha tolto alla Sardegna la propria. Eugenia non è sola. Fabio Usala a Sestu, una cittadina italofona, parla ai figli in, e loro gli rispondono. Le maestre parlano della Sardegna e del “resto della penisola”, coma se la Sardegna fosse miracolosamente attaccata allo stivale. A Cagliari spopolano i corsi disarda. Giovani donne (sì, sono più degli uomini) e giovani uomini si accorgono che gli amici italiani hanno impedito loro, nelle scuole ed in ogni aspetto della vita quotidiana, di usare ladei loro genitori, dei nonni, e di tutti coloro che in Sardegna hanno vissuto per più di due generazioni. Addirittura è ...