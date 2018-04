Sclerosi multipla | qual è l’impatto della malattia sul paziente | sul caregiver e sul

Progressi nella conoscenza della relazione fra vitamina D e Sclerosi multipla : Da tempo si studia la relazione fra vitamina D e sclerosi multipla, partendo da alcune osservazioni che indicherebbero un rischio maggiore di sviluppare la malattia e di avere un decorso peggiore, in caso di carenza della vitamina. Una revisione della letteratura ha fatto il punto sulle più recenti acquisizioni in questo campo. La vitamina D ha un gran numero di effetti e si ritiene che corrette concentrazioni di questo elemento nell’organismo ...

Cellule staminali mesenchimali nella Sclerosi multipla : per ora solo in ricerca : Antonio Uccelli, Professore Associato di Neurologia dell’Università di Genova, parla delle ricerche in corso sull’impiego delle Cellule staminali mesenchimali nella cura della sclerosi multipla. Le Cellule staminali adulte hanno la capacità di riparare i tessuti e, in particolare, le Cellule staminali mesenchimali sono in grado di produrre le componenti di cartilagine, osso e grasso. Mentre le Cellule staminali ematopoietiche, come spiegato nel ...

L'esperto risponde Sclerosi Multipla : Desideri sottoporre un quesito e ricevere il parere di un esperto direttamente sulla tua casella di posta elettronica? La Fondazione Cesare Serono si avvale della consulenza e della preziosa collaborazione di un gruppo di validi specialisti che sono a disposizione per rispondere alle tue domande. Il servizio è gratuito e i tuoi dati personali saranno trattati salvaguardando la tua privacy nel pieno rispetto della legislazione ...

Salute - Italia sempre più anziana : aumentano ictus e Sclerosi multipla : Salute, Italia sempre più anziana: aumentano ictus e sclerosi multipla L’invecchiamento della popolazione è accompagnato da una crescita del carico delle malattie non trasmissibili, soprattutto delle demenze Continua a leggere

Sanità : in Sicilia 9mila persone affette da Sclerosi multipla : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - In Sicilia sono oltre novemila le persone affette da sclerosi multipla - 114 mila in Italia - e ben 2801 i nuovi casi ogni anno. E' il dato emerso questa mattina nel corso dell'inaugurazione della mostra 'Io non sclero' presso l'Azienda ospedaliera universitaria Policli

Italia sempre più anziana : aumentano ictus - lesioni del midollo spinale e Sclerosi multipla : La popolazione Italiana ha una elevata longevità: la speranza di vita alla nascita è di 80,3 anni per gli uomini e 84,9 per le donne, superiore alla media europea, che è di 77,9 e 83,3. Inoltre in Italia si registra la percentuale più alta di popolazione anziana, ovvero gli over 65: il 21,7% della popolazione contro una media europea del 18,9%. “L’invecchiamento della popolazione è tipicamente accompagnato da un aumento del carico delle malattie ...

Torino - solidarietà "a tempo" per Isabella malata di Sclerosi multipla : "Nove mesi di lavoro - ora sono di nuovo disoccupata" : La donna, licenziata dopo 15 anni per le assenze legate alla sua malattia, aveva scritto due anni fa a "Repubblica" provocando la (temporanea) mobilitazione...

Effetti dell’attività fisica sulle funzioni cognitive delle persone con Sclerosi multipla : Un gruppo di esperti italiani della sclerosi multipla ha valutato l’effetto dell’attività fisica sull’astenia e sulle funzioni cognitive. I risultati hanno dimostrato che l’attività fisica determina miglioramenti di questi sintomi e che deve essere incoraggiata anche nei malati che riportano un’intensa fatica cronica. Coghe e colleghi, nell’introduzione dell’articolo, ricordano che relativamente poche ricerche hanno valutato l’effetto ...

Esposizione al sole e Sclerosi multipla : Una ricerca ha valutato la relazione fra Esposizione al sole durante tutto il corso della vita e sviluppo della sclerosi multipla. I risultati hanno dimostrato che, a una maggiore Esposizione ai raggi solari, corrisponde un minore rischio di ammalare. Tremlett e colleghi hanno valutato se l’Esposizione al sole nei primi anni di vita, cioè dai 5 ai 15 anni e dai 16 ai 20 anni, e per i decenni successivi ha un effetto sullo sviluppo della sclerosi ...

Vivere con la Sclerosi multipla : Irma Sterna si racconta a Pray : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Vivere con la sclerosi ...

Sclerosi multipla bloccata con il trapianto di cellule staminali : Arriva dal trapianto di cellule staminali la speranza contro la Sclerosi multipla. Il risultato preliminare di un trial internazionale, condotto da un'equipe di ricercatori presso gli ospedali di ...

Sospesa la commercializzazione del daclizumab indicato nella Sclerosi multipla : In data 12 marzo 2018 l’Agenzia Europea dei Medicinali, l’Agenzia Italiana del Farmaco e l’Azienda produttrice del daclizumab, indicato nella cura della sclerosi multipla, hanno deciso la sospensione dell’immissione in commercio di tale prodotto, a suo tempo decisa. Il 2 marzo 2018 l’Agenzia Europea dei Medicinali aveva avviato una rivalutazione urgente del daclizumab in seguito alla segnalazione di 7 casi di gravi malattie infiammatorie ...

Sclerosi multipla : il trapianto di staminali una possibile svolta per molti pazienti : Per molti pazienti affetti da Sclerosi Multipla il trapianto di cellule staminali potrebbe rappresentare una svolta: un gruppo di ricercatori ha scoperto che una procedura può fermare la malattia e migliorare i sintomi. La tecnica prevede la soppressione del sistema immunitario dei pazienti per mezzo di farmaci antitumorali per poi “riavviarlo” con un trapianti di cellule staminali (prelevate dal sangue e dal midollo osseo del ...

Sclerosi multipla - molecole 'maligne' mostrano stadio più grave : La scienza fa passi da gigante ma ancora non è stato possibile identificare la causa o le cause della Sclerosi multipla. Sono stati notati, però, alcuni fattori che ne aumentano il rischio. Recenti ...