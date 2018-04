Schizofrenia | trovata la “culla” della malattia “Primo passo per terapie più mirate”

ilfattoquotidiano

: #Cervello, trovata la 'culla' della #schizofrenia. Primo passo per programmare terapie farmacologiche più mirate - Agenzia_Ansa : #Cervello, trovata la 'culla' della #schizofrenia. Primo passo per programmare terapie farmacologiche più mirate - repubblica : Cervello, trovata la 'culla' della schizofrenia [news aggiornata alle 13:36] - HuffPostItalia : Trovata la 'culla' della schizofrenia -

(Di martedì 17 aprile 2018) Lafa 2500 morti l’anno nella sola Italia e da tempo gli scienziati sono impegnati nella ricerca. Ed è per questo che è così importante la scoperta, pubblicata su Neuroimage: Clinical del Centro per i sistemi di neuroscienze e cognitivi (Cncs) dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) a Rovereto. È statanel cervello la culla, ossia l’insieme delle aree coinvolte nelle distorsionipercezione tipiche di questa patologia. “È il primoper programmarefarmacologiche più mirate”, ha detto il coordinatore del gruppo di ricerca, Angelo Bifone. La ricerca italiana contraddice la teoria finora più accreditata, per la quale allucinazioni e alterazionipercezione hanno origine nella corteccia frontale, l’area del cervello che controlla le funzioni cognitive elevate come il linguaggio e la programmazione di azioni. Il ...