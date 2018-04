Scherma | Elisa Di Francisca vittima di violenze in passato | “Anch’io picchiata da un uomo”

oasport

(Di martedì 17 aprile 2018) Per noi, i campioni nello sport sono quasi intoccabili. La descrizione che ne diamo è paragonabile a degli eroi, quando arrivano medaglie, specie a Cinque Cerchi. E’ il caso diDi, campionessa della, oro ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012, sia nell’individuale e sia nella gara a squadre (fioretto), ed argento a Rio 2016 nella prova individuale. Un curriculum da far rabbrividire, caratterizzato anche da sei titoli mondiali e 10 europei (individuali ed a squadre). L’olimpionica è la protagonista della terza puntata di “Iconic Womens”, di FoxLife (canale 114 di Sky), dedicata alle grandi donne italiane. Attraverso le interviste a lei, ai familiari, agli allenatori e agli amici, la campionessa racconta la sua vita, dagli esordi ai successi dei Giochi di Londra 2012, fino al suo felice presente come schermidrice e mamma di Ettore. In ...