SCENARI M5s-Pd | l' ultimo treno dell' Italia per riformare l' Europa

SCENARI O/ Lega-M5s - il compromesso per avere l'ok dell'Ue (e dei mercati) : Lega e Movimento 5 Stelle possono formare una maggioranza, senza provocare una reazione negativa dell’Europa e dei mercati, dice CARLO PELANDA. Ci vuole un compromesso (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 06:00:00 GMT)GEO-FINANZA/ Un nuovo guaio per l'Italia targato Ue, di C. PelandaITALIA SENZA GOVERNO/ "C'è tempo fino a settembre, ma occhio ai nostri nemici…", int. a L. Campiglio

Sondaggi SCENARI Governo 2018/ Pd-Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s.. : Sondaggi e scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Pd con Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s..(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:41:00 GMT)