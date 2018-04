“Scaricata!” Brutta batosta per Ambra Angiolini L’attrice era al settimo cielo per la

caffeinamagazine

(Di martedì 17 aprile 2018) La sua nuova avventura televisiva era appena iniziata, ma è già finita. Perè una delusione cocente: nelle ultime ore è venuta fuori la notizia che il programma del venerdì sera di Rai 3 Cyrano – L’Amore fa Miracoli che l’attrice conduceva assieme a Massimo Gramellini ha già chiuso i battenti. Purtroppo la dura legge degli ascolti ha avuto la meglio e, nonostante lo show avesse tutti i numeri potenzialmente per trafiggere i cuori dei telespettatori, è andato male, malissimo. Il pubblico a quanto pare non ha affatto apprezzato e il racconto del nobile sentimento amoroso fatto dal giornalista del Corriere della Sera e dall’attrice non ha convinto i telespettatori. Pertanto dopo appena quattro puntate l’idillio è finito. A partire dal prossimo venerdì, al posto di Cyrano andrà in onda un ciclo di film in prima serata. Il debutto è stato in ...