Sanità | violenza in ospedali | anche Ugl e medici Sicilia in piazza a Palermo

Sicilia : assessore Salute - emergenza l’escalation di violenza contro sanitari : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – ‘L’escalation di episodi di violenza nelle strutture sanitarie Siciliane ha assunto i connotati precisi di una emergenza che deve essere affrontata come tale. Per questo, sentito il presidente Musumeci, auspichiamo che vengano convocati i rispettivi Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare in quelle sedi e con tutti i soggetti interessati, ogni aspetto per fronteggiare ...

