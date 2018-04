Sanità | dopo 15 anni ospedale Trapani ha elisuperficie | da Regione arriva l’ok

Sanità - 7 casi di tubercolosi su 100mila : cosa accade dopo le segnalazioni a scuola : “L’Italia è un Paese a bassa endemia di tubercolosi : da qualche anno si registrano circa 7 casi per 100.000 abitanti. Quando però un caso di Tbc si verifica in una scuola , scattano una serie di misure per contenere la diffusione del bacillo”. A spiegarlo all’AdnKronos Salute è Laura Lancella, responsabile Malattie infettive ad alta complessità dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, che sta seguendo il caso di Tbc alla ...

The Resident : un nuovo medical drama debutta su Fox Life subito dopo Grey’s Anatomy. Si critica la Sanità americana : The Resident - Emily VanCamp Il lunedì è il giorno del medical drama per Fox Life, da quando ci ha messo le tende in prime time Grey’s Anatomy. Oggi il Grey Sloan Memorial Hospital riapre dopo il periodo di “ferie” ma anche un altro ospedale apre i battenti per raccontare le storie dei pazienti e quelle di medici ed infermieri: si tratta del Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta, campo di battaglia della serie The ...