Sanità : Collodoro (Cimo) - violenza in corsia frutto pessima governance (2) : (AdnKronos) - Per arginare la violenza in corsia, però, secondo Collodoro, serve "un'azione di sistema". Le cause delle aggressioni, infatti, vanno ricercate in "servizi che non funzionano come dovrebbero". "Il sistema pronto soccorso, così come è concepito oggi, è un ammortizzatore sociale - denunc