Sanità | Collodoro Cimo | violenza in corsia frutto pessima governance 2

liberoquotidiano

(Di martedì 17 aprile 2018) (AdnKronos) - Per arginare lain, però, secondo, serve "un'azione di sistema". Le cause delle aggressioni, infatti, vanno ricercate in "servizi che non funzionano come dovrebbero". "Il sistema pronto soccorso, così come è concepito oggi, è un ammortizzatore sociale - denunc