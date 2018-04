Sanità : aggressioni in corsia - medico ‘situazione pesante - abbandonati da tutti’ (2) : (AdnKronos) – Intanto, l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo corre ai ripari. E per fronteggiare l’ondata di violenza in corsia ha disposto la videosorveglianza in tutte le 91 guardie mediche di Palermo e provincia. Telecamere e non solo. I medici, infatti, potranno contare su un dispositivo di protezione che si attiva in caso di aggressione in modo da garantire un intervento immediato di forze di polizia e vigilanza. ...

Sanità : aggressioni in corsia - medico ‘situazione pesante - abbandonati da tutti’ (3) : (AdnKronos) – Innanzitutto la carenza di personale che, però, è la tesi di Iacono “non è la ragione principale. C’è un problema di sovraffollamento dei pronto soccorso dove i pazienti restano molto più tempo del previsto a causa del grave e importante taglio dei posti letto per acuti”. In sostanze dopo le prime cure il paziente non viene dirottato nei reparti,m ma resta in barella nell’area di emergenza. La ...

Sanità : 3mila aggressioni a medici in un anno : Un'emergenza segnalata dalla Fiaso, Federazione di Asl e Ospedali. Il sindacato denuncia uno stato di malessere da parte di familiari e pazienti che rivolgono rabbia e frustrazione contro il personale ...

Sanità : aggressioni in corsia - Codacons 'si invii esercito in ospedali' : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - L'invio dell'esercito negli ospedali e nelle guardie mediche della Sicilia per "tutelare l'incolumità del personale medico e paramedico". A chiederlo è il Codacons dopo l'ennesima aggressione avvenuta all'ospedale Civico di Palermo dove una dottoressa e un infermiere s

Sanità : aggressioni in ospedale a Palermo - Cgil 'problema di ordine pubblico (2) : (AdnKronos) - La Cgil e la Fp chiedono che venga garantita sicurezza a chi lavora nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini. E chiedono un "incontro urgente" all’assessore alla Salute, al prefetto e al questore perché "possa essere complessivamente affrontata una questione che ormai è dive