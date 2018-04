Sanità | aggressioni in corsia | medico ‘situazione pesante | abbandonati da tutti’ 2

meteoweb.eu

: Ancora aggressioni al personale sanitario, circa 3mila casi ogni anno - - Agenzia_Ansa : Ancora aggressioni al personale sanitario, circa 3mila casi ogni anno - - Annabel27034387 : RT @TgLa7: Sanità: 3mila aggressioni a medici in un anno - Dome689 : RT @TgLa7: Sanità: 3mila aggressioni a medici in un anno -

(Di martedì 17 aprile 2018) (AdnKronos) – Intanto, l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo corre ai ripari. E per fronteggiare l’ondata di violenza inha disposto la videosorveglianza in tutte le 91 guardie mediche di Palermo e provincia. Telecamere e non solo. I medici, infatti, potranno contare su un dispositivo di protezione che si attiva in caso di aggressione in modo da garantire un intervento immediato di forze di polizia e vigilanza. Un’iniziativa lodevole per il direttore del Trauma center di Villa Sofia che arriva, però, in “colpevole ritardo”. “Si tratta di misure che chiediamo da tempo – dice -. Molte strutture come il Civico e Villa Sofia si nascondono dietro la scusa che le telecamere sono state osteggiate dai sindacati. Una falsità. Le aree comuni devono essere soggette alla videosorveglianza che può essere un deterrente in questo ...