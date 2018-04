romadailynews

: Sanità. Aggressione a medico Sant’Andrea, OMCEO: gravità estrema: ROMA – “E’ un episodio di… - romadailynews : Sanità. Aggressione a medico Sant’Andrea, OMCEO: gravità estrema: ROMA – “E’ un episodio di… - MassimilianoWie : RT @NotizieFrance: Napoli. Aggressione al 118. Dottoressa presa a calci e pugni - Quotidiano Sanità -

(Di martedì 17 aprile 2018) ROMA – “E’ un episodio di una gravita’. E la cosa piu’ grave e’ che le norme di salvaguardia, per evitare situazioni del genere, esistono ma non vengono applicate dalle aziende sanitarie”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma, Antonio Magi, commentando l’ai danni di una dottoressa del reparto di Cardiologia dell’ospedale Sant’Andrea di Roma: ile’ stato minacciato di morte dal padre di un paziente, convinto che al figlio non fossero assicurate le cure adeguate. In particolare il presidente dell’fa riferimento a una raccomandazione introdotta “gia’ dal 2007- spiega all’agenzia Dire- secondo cui nessundeve lavorare da solo all’interno dei reparti ma deve essere prevista la presenza di almeno un infermiere ...