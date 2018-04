Samsung Gear Sport si aggiorna a Tizen OS 3 0 0 2 con alcune novità

Samsung Gear IconX (2018) si aggiornano potenziando i loro punti di forza : Samsung aggiorna gli auricolari Gear IconX (2018). Nessuna rivoluzione all'esperienza di utilizzo, piuttosto un affinamento delle caratteristiche peculiari L'articolo Samsung Gear IconX (2018) si aggiornano potenziando i loro punti di forza proviene da TuttoAndroid.

Samsung Gear S3 si aggiorna nuovamente per migliorare la batteria : Nelle scorse ore Samsung ha dato il via ad un altro aggiornamento dedicato alla durata della batteria del Samsung Gear S3. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Samsung Gear S3 si aggiorna nuovamente per migliorare la batteria proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento importante per Samsung Gear Fit 2 e Fit 2 Pro : preziosi arricchimenti : Rimessi in gioco anche i Samsung Gear Fit 2 e Fit 2 Pro, pronti a ricevere un importante Aggiornamento come successo la settimana scorsa ai Gear S2 (ve ne abbiamo parlato qui). Cambia pelle soprattutto Samsung Health, che si avvale adesso del duo di nuove funzionalità rappresentate da 'Gestione del peso' e 'Programma di fitness'. La prima opzione offre la possibilità di prendere visione del livello di attività quotidiana macinata, in abbinamento ...

Samsung Gear Fit 2 e Gear Fit 2 Pro si aggiornano con migliorie per gli allenamenti : Samsung Gear Fit 2 e Gear Fit 2 Pro ricevono un nuovo aggiornamento software che porta miglioramenti per gli allenamenti e modifiche alla visualizzazione dei dettagli a schermo, ora più facilmente consultabili. L'articolo Samsung Gear Fit 2 e Gear Fit 2 Pro si aggiornano con migliorie per gli allenamenti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Pay su Gear S3 come si paga con lo smartwatch : Usare il Samsung Gear S3 e Samsung Pay per pagare la migliore guida che vi insegnerà come si installa l'app Samsung Pay sullo smartwatch Samsung Gear S3.

A lavoro sul Samsung Gear S4 : per la fine dell’anno l’erede degli S3 Classic e Frontier? : È in fase di lavorazione il prossimo Samsung Gear S4, di cui si dice sarà contraddistinto dal codice 'SM-R800'. Le indiscrezioni appaiono abbastanza certi si stia parlando del successore degli attuali Samsung Gear S3 Classic e Frontier, visti anche soprattutto i loro codici prodotti, rispettivamente 'SM-R770 e SM-R760'. Non c'è dubbio, quindi, che l'indossabile su cui il team di sviluppo sta riservando le proprie energie e competenza corrisponda ...

Samsung Gear S4 (SM-R800) dovrebbe essere lanciato a fine 2018 : Samsung si starebbe preparando a lanciare un nuovo smartwatch che potrebbe essere l'atteso Samsung Gear S4. Ecco tutto quello che sappiamo al momento L'articolo Samsung Gear S4 (SM-R800) dovrebbe essere lanciato a fine 2018 proviene da TuttoAndroid.

Ultimo grande aggiornamento per Samsung Gear S2 e S2 Classic - le novità associate : Partita ancora aperta per i Samsung Gear S2 e S2 Classic, smartwatch del brand asiatico immessi nei canali di vendita verso la fine dell'anno 2015. Il produttore per i due indossabili ha annunciato il prossimo rilascio di un nuovo importante aggiornamento, che fa seguito a quello distribuito nel 2016 e che li ha resi più prossimi ai successivi Gear S3. Tra le novità in programma l'ammodernamento dell'UI, più semplice ed intuitiva: grazie al ...