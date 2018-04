: Il centrodestra Il “vertice inutile” di Arcore per il terzo giro a fine mese Salvini-Meloni contro Silvio: “Nessun… - fattoquotidiano : Il centrodestra Il “vertice inutile” di Arcore per il terzo giro a fine mese Salvini-Meloni contro Silvio: “Nessun… - fattoquotidiano : IL 'VERTICE INUTILE' Salvini-Meloni contro Silvio: “Nessun accordo con Renzi & C”. La strategia: prendere tempo LEG… - pcexpander : Salvini,un terzo? Se condivide programma #pcexpander #news -

"Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, perché no? Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire o governo io o non si fa niente".Così il leader della Lega I rapporti con FI e Berlusconi? "Io sono leale non cambio idea e non cambio squadra. Berlusconi fa qualche battuta contro la Lega e.Magari qualcuno in FI ha nostalgie dell'accordo con il Pd,io non ne ho". L'itervento fuori programma al Colle? "Da tempo adotto il consiglio di mia madre: 'Matteo non arrabbiarti, sorridi e tira dritto'".(Di martedì 17 aprile 2018)