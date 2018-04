Salvini preincarico figura terza mattarella casellati

agi

: RT @sciltian: Un preincarico a #Giorgetti o altra figura terza della #Lega andrebbe verso quella risoluzione della crisi che prospettavo ne… - ValeryMell1 : RT @sciltian: Un preincarico a #Giorgetti o altra figura terza della #Lega andrebbe verso quella risoluzione della crisi che prospettavo ne… - sciltian : Un preincarico a #Giorgetti o altra figura terza della #Lega andrebbe verso quella risoluzione della crisi che pros… - sciltian : Un preincarico a #Giorgetti o altra figura terza della #Lega andrebbe verso quella risoluzione della crisi che pros… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Scade oggi, con tutta probabilità, il tempo lasciato da Sergio Mattarella ai partiti per mandare un segnale di dialogo, senza il quale sarà il capo dello Stato a decidere come procedere per dare un governo al Paese dopo 45 giorni dalle elezioni. Con un comunicato il Capo dello Stato convocherà una personalità alla quale affidare un mandato esplorativo o un preincarico. Quale sarà la sua decisione lo si saprà quasi certamente oggi. Ma già si fanno previsioni e ipotesi. Matteo, dopo aver ironizzato sulla chiusura di uno dei due forni annunciata da Luigi Di Maio, apre all'ipotesi di un incarico a una figura. "Se il presidente della Repubblica conferisce l'incarico a qualcuno in gamba con un programma che condivido, perché no! Speriamo che serva - afferma dal Molise ...