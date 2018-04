Salvini | Casellati? Può fare buon lavoro

Matteo Salvini : "Elisabetta Casellati può fare un buon lavoro" : "Casellati può fare un buon lavoro". Risponde così il leader della Lega Matteo Salvini interrogato dai cronisti che lo attendono fuori di Palazzo Madama su come vedrebbe un eventuale mandato da parte del Quirinale al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.Il nome della presidente del Senato continua a essere in cima ai rumor per un possibile incarico esplorativo da parte del presidente della Repubblica, Sergio ...

Salvini e un “terzo nome” : «Se condivide il programma» | Ipotesi di mandato a Casellati : Il leader della Lega: «A differenza di Di Maio non dico o governo io o non si fa niente». Su Forza Italia: forse qualcuno di loro pensa al Pd, ma io sono leale

Matteo Salvini voterà la fiducia al Governo Casellati : Potrebbe esserci il primo premier donna della storia d’Italia. La Lega è favorevole. “Se ci fosse qualcuno in gamba che

Salvini: "Figura terza per premier? Se condivide programma perché no?" | Ipotesi mandato esplorativo alla Casellati

GOVERNO - LE OPZIONI DI MATTARELLA/ Avanza mandato esplorativo Casellati : Di Maio e Salvini - no a pre-incarico : GOVERNO, le OPZIONI di MATTARELLA: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati Avanza tra le ipotesi. Di Maio e Salvini non sarebbero disposti ad accettare un pre-incarico(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:47:00 GMT)

Salvini : no a governo di tutti - esecutivo o votoCasellati : se il Colle chiama difficile dire no : Il leader della Lega boccia il "governone" alla Monti "come sognano qualcuno in Forza Italia e Pd". La seconda carica dello Stato non si spaventa davanti a un eventuale mandato esplorativo che Mattarella potrebbe conferirle.

Fico - Casellati - Salvini : le tre ipotesi di mandato per Mattarella : Al di là del siparietto di Berlusconi andato in scena ieri al termine della dichiarazione letta da Salvini al Quirinale, in Forza Italia si rimarca la disponibilità manifestata nera su bianco di ...

Fico - Casellati - Salvini : le tre ipotesi di mandato per Mattarella : Al di là del siparietto di Berlusconi andato in scena ieri al termine della dichiarazione letta da Salvini al Quirinale, in Forza Italia si rimarca la disponibilità manifestata nera su bianco di aprire ad un confronto con M5s. Un atto di responsabilità nella direzione del dialogo auspicato dal Capo dello Stato. Ed è proprio al presidente della Repubblica che si affida Berlusconi. È vero che la coalizione al ...

Consultazioni Mattarella - Governo contro stallo/ No Elezioni - incarico Casellati o Salvini : M5s vs Berlusconi : Consultazioni, Mattarella: "nessun progresso, o si trova accordo o deciderò su come uscire dallo stallo". Governo M5s-Centrodestra, incarico a Casellati o Governissimo: tutte le ipotesi(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:00:00 GMT)

MATTARELLA - CONSULTAZIONI : ULTIMATUM AI PARTITI CONTRO STALLO/ Salvini - Di Maio o Casellati? Intanto Renzi.. : CONSULTAZIONI, MATTARELLA: "nessun progresso, o si trova accordo o deciderò su come uscire dallo STALLO". Governo M5s-Centrodestra, incarico a Casellati o Governissimo: tutte le ipotesi(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:45:00 GMT)

Consultazioni Quirinale - ipotesi governo per Mattarella/ Salvini-Di Maio - incarico Casellati o ‘Governissimo’ : Consultazioni, Fico e Casellati da Mattarella: il Colle "nessun progresso, o si trova accordo o deciderò su come uscire dallo stallo". governo M5s-Centrodestra o incarico a Casellati(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:23:00 GMT)