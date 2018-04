Governo : Il M5s apre al Pd - ma la risposta è ancora no. Casellati al secondo round - centrodestra va unito. Salvini : 'Segnali di novità da ... : Ma certamente serve una soluzione politica in tempi rapidi che dia certezza del ruolo dell'Italia". "PD e M5S sono agli antipodi. Penso al reddito di cittadinanza e il reddito di inclusione: metodi ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini apre al Governo Casellati - tra M5S e Pd è disgelo? (18 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Salvini apre ad un possibile Governo Casellati. Dopo la vittoria dell'Inter nell'anticipo, oggi torna in campo la Serie A (18 aprile 2018)(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 01:49:00 GMT)

Salvini apre all'ipotesi di un premier 'terzo' - è la svolta per il governo?? : Scade oggi, con tutta probabilità, il tempo lasciato da Sergio Mattarella ai partiti per mandare un segnale di dialogo, senza il quale sarà il capo dello Stato a decidere come procedere per dare un governo al Paese dopo 45 giorni dalle elezioni. #Salvini: Berlusconi non può fare né il Ministro, né il Senatore. Non può fare nulla. Sembra che i 5stelle facciano di tutto perché non vogliono ...

Governo - Salvini apre alla Casellati : 'Può fare un buon lavoro. Aspettiamo la saggezza di Mattarella' : Ultime mosse in vista delle nuove comunicazioni del capo dello Stato su un possibile incarico per la formazione di un Governo che dovrebbero arrivare in settimana. Matteo Salvini non chiude all'...

I partiti aspettano Mattarella. Il Pd presenta le proposte - Salvini apre a una figura terza : Ancora tutto fermo nella partita relativa al governo, in attesa della decisione del presidente Mattarella per superare lo stallo fra i partiti. ...

Governo - Salvini : 'Figura terza? Se condivide programma perché no'. Ed apre alla Casellati : Ultime mosse in vista delle nuove comunicazioni del capo dello Stato su un possibile incarico per la formazione di un Governo che dovrebbero arrivare in settimana. Matteo Salvini non chiude all'...

Salvini apre all'incarico esplorativo per uno dei presidenti delle Camere : Il leader della Lega: "Se Mattarella conferisce l'incarico a qualcuno in gamba e con un programma che condivido, perché no?". Continuano intanto le scaramucce con Di Maio, al quale Salvini ha replicato dal profilo Facebook dopo le dichiarazioni di ieri e l'ipotesi di accordi con il Pd: "C'è chi chiude il forno, c'è chi cura l'orto"

Salvini apre a un “terzo nome” : «Se condivide il programma - perché no?» : Il leader della Lega: «A differenza di Di Maio non dico o governo io o non si fa niente». Su Forza Italia: forse qualcuno di loro pensa al Pd, ma io sono leale

Governo - ora Salvini apre : "Una figura terza? Perché no" : Mentre Luigi Di Maio continua coi suoi veti e a pretendere la poltrona di Palazzo Chigi, Matteo Salvini resta più moderato e apre alla possibilità che la premiership vada a una fugura terza. "Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, Perché no", ribadisce il segretario della Lega a Telemolise, "Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire 'o Governo io o non si fa niente'". Poco prima Salvini aveva risposto con ...

Salvini apre alla possibilità di una terza figura : 'Se condivide il programma perché no' dice il leader della Lega. E sui rapporti con Forza Italia dice: 'sono leale, non cambio idea e non cambio squadra' -

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 aprile : Salvini dà gli ordini a Mattarella. Di Maio lo avverte e riapre al Pd : Stallo Schiaffo di Salvini al Colle: “Governo dopo le Regionali” Esplorativo? – La Lega ancora non risolve il nodo di Berlusconi: Mattarella “riflette” ed entro giovedì scoprirà le sue carte di Fabrizio d’esposito Mediaset Premier di Marco Travaglio Chi vuole sbirciare dietro le quinte della politica di questi giorni deve ricordare quel che accadde cinque anni fa. Anche allora si era votato da poco, le urne avevano partorito tre ...

La svolta. Il Pd apre al Governo Salvini se arriva l’incarico : C’è un cambio di passo che potrebbe favorire la nascita del Governo Salvini a trazione centrodestra. “Il Pd ha detto

Vertice Arcore : Rispettare volere elettori. Ma Salvini apre a M5S | : Un comunicato al termine dell'incontro fra i tre leader rivendica la premiership per il centrodestra. Poi il capo della Lega afferma: "Continuerò a dialogare con Di Maio, sono fiducioso in un governo ...

Salvini apre a un governo a tempo : “Ma io devo essere il premier” : La palla per la formazione del governo è passata dall’altra parte del campo con Luigi Di Maio che ha aperto il forno del Pd. In questo momento i leader del centrodestra rimangono a guardare, soddisfatti: i 5S non sono riusciti a dividerli mentre ci sono riusciti con i Democratici. Detto questo, però, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Melo...