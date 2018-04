Salvini | a Berlusconi ho detto no accordi col PD | Di Maio torni sulla terra e si

Salvini : a Berlusconi ho detto no accordi con PD<br>Di Maio torni sulla terra e si parte : 22.53 - Matteo Salvini dagli studi di Di Martedì sui la7 a precisa domanda risponde che sì, Berlusconi gli aveva chiesto di “accettare accettare il Pd?” per formare il governo ma che lui gli ho risposto di “non pensarci neanche". A Di Maio invece Salvini dice: “torni sulla terra. Ci vediamo, ragioniamo di tasse, lavoro e pensioni e si parte. Basta con i no”.Sul possibile incarico a una personalità terza per superare lo stallo e formare il ...

Salvini : "Detto no a Berlusconi che ha proposto accordo con Pd" : Berlusconi ha chiesto di accettare il Pd? "Sì, qualche volta me lo ha detto ma io gli ho risposto 'non pensarci neanche'". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini , durante la puntata di 'Di ...

Salvini E IL TERZO NOME PER IL GOVERNO/ "Perché no? Io non sono Di Maio. Berlusconi? Qualcuno rimpiange Renzi" : SALVINI e il TERZO NOME per il GOVERNO: il leader della Lega apre ad una terza figura diversa dalla sua e quella di Di Maio a patto che condivida il programma. Poi punge Berlusconi...

M5s - Di Maio : “Di Battista su Salvini e Berlusconi? Non voleva sabotarmi”. Botta e risposta con Gruber : “Alessandro Di Battista ha paragonato Salvini a Dudù, il cane di Berlusconi? Non credo che abbia fatto quella battuta per sabotare qualcosa. Alessandro ha tutta la mia stima e la libertà di dire quello che vuole”. Così a Otto e Mezzo (La7) il leader del M5S, Luigi Di Maio, risponde al giornalista del Corriere della Sera, Massimo Franco, che nelle parole al vetriolo pronunciate dall’ex deputato pentastellato, Alessandro Di ...

[Il retroscena] Il ritorno di Toti - perdonato da Berlusconi : "Fai tu il pontiere con Salvini" : Non si parlavano da Natale, quando a chiamare il presidente di Forza Italia per gli auguri era stato il governatore della Liguria. "Non lo sento da un po'", aveva ammesso con sincerità rispondendo ad ...

Di Maio a Salvini : "Resta con Berlusconi? Qualche giorno e il forno si chiude" : Luigi Di Maio replica senza mezzi termini all’ennesima uscita di Matteo Salvini. Ospite di “Otto e mezzo” su La7, il leader del Movimento 5 Stelle chiude ancora una volta all’ipotesi di un governo con Lega e Forza Italia. I ‘grillini’ sono disponibili a trattare con il ‘Carroccio’, ma non vogliono sentir parlare di Silvio Berlusconi: “Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi: ci sta dicendo che per aspettare i ...