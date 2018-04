Salute | il Brixia Benessere Festival in week-end a Brescia

mantova.corriere

(Di martedì 17 aprile 2018) ANSA, - MILANO, 17 APR - In Italia il wellness, il mercato del, ha un giro d'affari che supera i 22 miliardi di euro. Anche il mondo del wellness travel, dei viaggi, è in forte crescita e molti italiani scelgono hotel con spa per combattere lo stress. Da qui l'idea da dare una vetrina al tema anche acon la prima ...