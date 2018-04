“Sai…” Isola | il microfono resta aperto ed è caos A pochi minuti dalla proclamazione

caffeinamagazine

: Pensi che l'umanità stia facendo un grosso passo avanti quando la mattina ti svegli, scorri la bacheca di Facebook… - hranol_mario : Pensi che l'umanità stia facendo un grosso passo avanti quando la mattina ti svegli, scorri la bacheca di Facebook… - simrizlyga : RT @LMonstersITA: Sai quanto cereali di sottomarca ti devi ancora mangiare? ?? #isola - detomafrancy : @VeryElena Non c'era bisogno di stare incollati tutto il giorno alla tv per capirlo, probabilmente sei giovane e po… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Lunedì 16 aprile è andata in onda la finalissima de L’dei Famosi. Una serata in pompa magna che ha visto la Marcuzzi presentarsi in abito da sposa, l’abito da sposa che ha indossato al suo matrimonio. Una bomba, come sempre, poi. Questa ultima edizione del reality è stata vinta da Nino Formicola che ha sbaragliato la concorrenza. Proprio lui, che continuava a chiedersi cosa ci facesse in un reality. Proprio lui che, i reality li odia. O meglio, li odiava. Formicola ha convinto il pubblico che lo ha premiato votandolo e facendolo trionfare su Bianca Atzei. Non tutti, però, si sono accorti di cosa sia accaduto subito dopo ladel vincitore… O sì? Beh, ve lo diciamo noi. Dunque: dopo ladi Formicola, Mara Venier si è avvicinata a lui per fargli delle confidenze. Era certa che ilfosse spento così ha detto tutto ciò che pensava, senza censure. Solo ...