Sabatini | ' Lasciare l' Inter è stata una scelta dolorosissima'

Esclusiva Sabatini : 'Lasciare l'Inter scelta dolorosissima - ma non c'erano i presupposti per proseguire' : "Una scelta dolorissima, perché l'Inter è il massimo dal punto di vista professionale". Nel corso di un'intervista in Esclusiva ai microfoni di Sky Sport, Walter Sabatini è tornato sulla fine della sua esperienza in nerazzurro spiegando i motivi che lo hanno spinto a salutare: "A certe condizioni non pensavo di poter essere utile ad una squadra ...