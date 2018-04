Sabatini | ' L' addio? Non potevo fare il mio calcio L' Inter aveva bisogno di un lavoro

Inter - Bonolis : 'L'addio di Sabatini? Trame reciproche non banali. Il gol di Ronaldo? Ieri l'Ascoli ha dato battaglia al Real' : Intervistato da RMC Sport, il conduttore televisivo, Paolo Bonolis, è tornato sull'addio di Walter Sabatini all'Inter ed ha ironizzato sulla vittoria del Real Madrid ai danni della Juventus. L'addio di Sabatini preoccupa?...

Inter - Ausilio a tutto campo : l’addio di Sabatini ed il futuro di Icardi : “Mi è dispiaciuto l’addio di Sabatini: con lui avevo un buon rapporto e sono stato spiazzato più che altro dai tempi in cui è stata presa questa decisione”. Sono le parole del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio ai microfoni di Premium Sport sul divorzio tra l’Inter e Walter Sabatini. “Siamo contenti del lavoro di Spalletti – dice Ausilio riferendosi al tecnico nerazzurro – vediamo ...

Antonello : “addio Sabatini? Scelte di natura personale” : “L’addio di Sabatini? Sono Scelte di natura personale ma noi come Inter dobbiamo restare concentrati sugli obiettivi di quest’annata.E’ un momento delicato della stagione e tutti dobbiamo restare concentrati. Avremo il Verona e poi il derby, serve la massima concentrazione per i prossimi impegni sportivi. Poi sono Scelte personali e non ho altro da aggiungere”. Lo ha detto l’amministratore delegato ...

Inter - Gardini - Ausilio e Antonello dalla parte di Zhang. L'addio di Sabatini... : L'addio di Sabatini non comporterà gravi sconquassi in casa Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come altri dirigenti come Antonello, Gardini e Ausilio siano invece in totale accorso con la politica di Suning. 'Al contrario di Sabatini, l'attuale management evidentemente ha già ...

Inter : addio a Sabatini - Moratti spinge per il ritorno di Marco Branca - ma… : Inter: addio A Sabatini- Come riportato ufficialmente, Sabatini ha detto addio all’Inter e al progetto nerazzurro. Troppi disaccordi con la società nerazzurra, troppi punti di vista differenti. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport“, Massimo Moratti avrebbe sponsorizzato il ritorno in dirigenza di Marco Branca, vecchia conoscenza del mondo nerazzurro. IL GRUPPO SUNING RESTA […] L'articolo ...

Inter - può tornare Branca dopo l'addio di Sabatini - : Con l'addio di Walter Sabatini l'Inter prova a voltare pagina e si Interroga sul possibile nome che possa prenderne il posto nella propria dirigenza, affiancandosi a Piero Ausilio. Uno dei favoriti ...

Sabatini - parole d'addio all'Inter : ecco i possibili scenari - rispunta anche Branca : parole d'addio, cariche di rimpianti e di rammarico. Walter Sabatini è pronto a separarsi dall'Inter e porre fine all'avventura da direttore dell'area tecnica di Suning Sport. Il rapporto del dirigente italiano con la proprietà cinese del club nerazzurro , e del Jiangsu Suning, è ai minimi storici e le parti stanno lavorando alla risoluzione anticipata del contratto ...

Inter - Sabatini annuncia l’addio e l’allenatore della prossima stagione : Le ultime voci sono state confermate, addio imminente tra l’Inter e Walter Sabatini, la conferma arriva direttamente dal diretto Interessato in un’Intervista rilasciata a Sky Sport: “Ne stiamo discutendo, in un clima di totale comprensione reciproca. L’Inter è l’Inter, sarebbe stato bello poter costruire una storia più consistente. Parlo al passato? Non me ne sono reso conto, sono distratto. Fate il vostro lavoro, ...

Walter Sabatini parole d'addio all'Inter : 'Sarebbe stato bello costruire qualcosa in più' : Parla al passato, come se fosse una storia già chiusa. Al nostro Andrea Paventi, che glielo fa notare, risponde scherzandoci su: "Non me ne sono reso conto, sono distratto". Il coordinatore tecnico ...