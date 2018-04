Russia | Trump ci ripensa | stop a secondo round di sanzioni economiche contro Mosca

I Pulitzer 2018 sfidano Trump - Wp e Nyt vincono con il Russiagate - : Tra i vincitori del prestigioso premio giornalistico americano ci sono anche il New York Times e il New Yorker grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Assegnati premi in una ventina di categorie. ...

Pulitzer all'insegna del #MeToo e del Russiagate. Premiati gli scoop su Weinstein e sui legami Trump-Russia : Anche il Premio Pulitzer all'insegna del #MeToo. Il New York Times e il New Yorker hanno vinto il Premio Pulitzer "per il servizio pubblico" grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. I vincitori "mostrano la forza del giornalismo Usa durante un periodo di crescenti attacchi", ha detto Dana Harvey, la nuova amministratrice dell'equivalente degli Oscar per il mondo dei media.New York Times e Washington Post si sono imposti nella categoria ...

I macigni di Comey contro Trump : "È pericoloso e ricattabile dalla Russia. Ha ostacolato la giustizia" : Donald Trump è "moralmente inadeguato per fare il presidente degli Stati Uniti" e costituisce "un pericolo" per il Paese: perché non ne incarna i valori fondanti e perché è ricattabile da parte della Russia. Pesano come macigni le parole dell'ex numero uno dell'Fbi, James Comey, per la prima volta in tv da quando è stato licenziato dal tycoon, nel maggio del 2017.In una attesissima intervista alla Abc per ...

Siria - Trump : sanzioni contro la Russia. Macron : «Operazione militare riuscita» : Dopo il blitz con i missili il presidente Usa è pronto a varare sanzioni. Il primo ministro francese sull’attacco: i tre siti colpiti erano i nostri obiettivi

Trump annuncia sanzioni alla Russia. Putin : "Altri attacchi e sarà caos" : Dopo gli attacchi mirati di ieri lanciati da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia in Siria, la tensione internazionale resta alta, con gli Usa che preparano nuove sanzioni contro Mosca e Putin che ...

