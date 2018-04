Russia | servizi sicurezza sgominano cellula Isis a Rostov

Russia : Telegram bloccata - segnalati disservizi : L'app creata da Pavel Durov nel 2013 insieme al fratello maggiore Nikolaj conta oggi oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo, di cui 9,5 milioni in Russia, ed è considerata più sicura rispetto ...

Telegram bloccato in Russia : non permette ai servizi segreti di spiare le conversazioni : Telegram ha oggi 200 milioni di utenti nel mondo ed è molto diffusa nel Paese. Il fondatore Durov: 'Il blocco è incostituzionale' La decisione di bloccare Telegram in Russia è 'anticostituzionale' e '...

Russia - soccorritore ubriaco in servizio Video : Una donna passeggiando con la sua bambina all'improvviso si sente male per strada, la figlia senza pensarci minimamente chiama subito un'ambulanza, all'arrivo del soccorso si è presentato un medico ubriaco. Questa strana situazione è successa in #Russia: il medico inizialmente cerca di negare l'evidenza, ma con l'insistenza della donna è stato costretto ad ammettere di aver bevuto, avendo anche il coraggio di giustificarsi con un Mica guido io ...

Russia - soccorritore ubriaco in servizio : Una donna passeggiando con la sua bambina all'improvviso si sente male per strada, la figlia senza pensarci minimamente chiama subito un'ambulanza, all'arrivo del soccorso si è presentato un medico ...

Russia - soccorritore ubriaco in servizio : Una donna passeggiando con la sua bambina all'improvviso si sente male per strada, la figlia senza pensarci minimamente chiama subito un'ambulanza, all'arrivo del soccorso si è presentato un medico ubriaco. Questa strana situazione è successa in Russia: il medico inizialmente cerca di negare l'evidenza, ma con l'insistenza della donna è stato costretto ad ammettere di aver bevuto, avendo anche il coraggio di giustificarsi con un "Mica guido io ...

Russia - il drone del servizio postale da 16mila euro è un pacco. E per il volo inaugurale in Siberia va tutto storto : Ulan-Ude, Siberia. Il servizio postale russo si appresta a festeggiare il lancio del nuovo drone postale per le consegne. Il velivolo sotto lo sguardo trepidante dei presenti dovrebbe ritirare un pacco e consegnarlo ad un villaggio vicino. Il condizionale è d’obbligo perché il drone, una volta libratosi in volo, si schianterà rovinosamente su un palazzo, sfiorando di un soffio alcuni spettatori. Sedicimila euro in frantumi, tanta delusione ...

Russia : inquirenti - allarme antincendio mall fuori servizio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...