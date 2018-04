Russia | Come possiamo colpire l' Occidente in modo doloroso?

Usa - Comey contro Trump : “Pericoloso e bugiardo seriale - ricattabile dalla Russia” : Usa, Comey contro Trump: “Pericoloso e bugiardo seriale, ricattabile dalla Russia” L’ex direttore dell’Fbi spara a zero contro il presidente americano: “Ci sono di certo le prove che ha ostruito la giustizia” Continua a leggere

I macigni di Comey contro Trump : "È pericoloso e ricattabile dalla Russia. Ha ostacolato la giustizia" : Donald Trump è "moralmente inadeguato per fare il presidente degli Stati Uniti" e costituisce "un pericolo" per il Paese: perché non ne incarna i valori fondanti e perché è ricattabile da parte della Russia. Pesano come macigni le parole dell'ex numero uno dell'Fbi, James Comey, per la prima volta in tv da quando è stato licenziato dal tycoon, nel maggio del 2017.In una attesissima intervista alla Abc per ...

Siria - Berlusconi : “Al più presto governo autorevole per mediazione Usa-Russia. Mosca non sia vista come avversaria” : Nella crisi Siriana l’Italia potrebbe avere un importante ruolo di mediazione, come quando a Pratica di Mare nel 2002 l’Alleanza atlantica si aprì per la prima volta anche alla Russia per il vertice Nato. Ma per farlo il nostro paese ha bisogno di “un governo italiano autorevole”, che “potrebbe riprendere a lavorare proprio in quella direzione, perché l’Italia proprio nel Mediterraneo ha grandi interessi in gioco ma ...

Russia - tweet di Trump come micce esplosive sul rublo : Teleborsa, - Ancora una giornata di passione per il rublo russo, sulla scia degli ultimi tweet da parte del Presidente USA, Donald Trump , che ha criticato il sostegno della Russia al governo siriano, ...

W il complotto! Ecco le teorie di come opera la macchina di disinformatia in Russia : ... l'altro , che da una vita bazzica il mondo degli affari, non può tacere e ricorda a tutti che sul mercato i suoi sono i missili migliori. Scenografia: soltanto 31 minuti dopo , come fa notare il ...

Russia - FORMALDEIDE IN VENA/ Imbalsamata per sbaglio - morta : ecco come hanno tentato di salvarla : RUSSIA, FORMALDEIDE invece di soluzione salina: muore dopo due giorni di agonia ragazza 27enne. Un tragico errore umano è accaduto in un ospedale della RUSSIA occidentale(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:23:00 GMT)

Gorbaciov : Usa-Russia Come crisi a Cuba : 17.00 E' necessario che Vladimir Putin e Donald Trump si incontrino al più presto per evitare una sorta di "crisi Cubana" del 21esimo secolo. E'l'appello lanciato dall'ex presidente della ex Urss, Gorbaciov, riferendosi alla crisi degli anni 60 per i missili russi a Cuba. Secondo Gorbaciov, si devono "accelerare" i preparativi di un summit PutinTrump, così da abbassare la tensione". "Spero non si arrivi alla crisi Cubana nei rapporti fra ...

Ecco come Russia - Turchia e Iran cercano di spartirsi la Siria : Per Vladimir Punti il difficile comincia ora. Ha vinto la guerra in Siria, salvato l’alleato Bashar al-Assad, aperto la strada, con misto di brutalità e astuzia, alla riconquista di due terzi dei territori da parte dell’esercito del regime. I principali rivali del raiss sono in ginocchio: l’Isis respinto in qualche remota area nel deserto, Al-Qaeda...

Dove va la Russia e come potrà riconciliarsi con l'Europa? Lo abbiamo chiesto all'ex ambasciatore a Mosca : Sarà Ragaglini l'ospite d'onore del secondo appuntamento bolognese di 'Dialoghi sul Mondo 2018' che si confronterà con Romano Prodi, presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli, ...

Boris Johnson : "Mondiali in Russia Come le Olimpiadi di Hitler del 1936" : In un periodo di estrema tensione tra Regno Unito e Russia, per il 'caso Skripal', il ministro degli Esteri di Sua Maestà, Boris Johnson , fa un parallelo tra la Russia di Putin e la Germania di ...

Come si fanno i brogli alle elezioni in Russia : In modo piuttosto sfacciato, secondo decine di video e migliaia di denunce di osservatori indipendenti e giornalisti: qualcuno mette pacchi di schede dentro le urne The post Come si fanno i brogli alle elezioni in Russia appeared first on Il Post.

Come Putin ha plasmato la Russia post-sovietica : L'economia russa, dipendente dagli investimenti esteri, ne risente particolarmente e si scopre pericolosamente legata all'industria dell'oil & gas. Ad agosto dello stesso anno, Mosca intraprende una ...