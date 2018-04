Rubens Barrichello | l’ex pilota Ferrari rivela | “Ho sconfitto un tumore al collo | sono

Rubens Barrichello choc : «Ho avuto un tumore - operato due mesi fa» : «È successo tutto all'improvviso, ho avuto tanta paura prima per la mia vita e poi per il rischio di non poter più correre». Rubens Barrichello, pilota brasiliano ex...

F1 - Rubens Barrichello miracolato : “Avevo un tumore - solo il 14% delle persone tornano a casa come prima” : Rubens Barrichello, ex pilota di Ferrari e Williams, ha rivelato di aver vissuto l’esperienza più drammatica della propria vita. Il 45enne brasiliano ha dovuto fare i conti con un tumore benigno al collo. I dettagli li ha rivelati il nativo di San Paolo a Globo Tv: “Una mattina mi trovavo sotto la doccia, quando di colpo avvertii un dolore lancinante alla testa. Sentii come si stesse esplodendo, tanto che dovetti accasciarmi per ...