Roma | Tratta di esseri umani | arrestata 54enne

Roma : Genitori maltrattati per comprarsi la droga : Roma – I Genitori di un Romano di 42 anni hanno subito maltrattamenti e violenze finalizzati all’estorsione dei soldi a lui necessari per comprare le dosi di droga. Il malvivente, con problemi di tossicodipendenza, è già conosciuto alle forze dell’ordine. La situazione andava avanti da oltre due anni. I ‘Genitori coraggio’, al culmine dell’ennesima richiesta di soldi, hanno deciso di chiedere aiuto ai ...

Roma : Bidella denuncia maestra per maltrattamenti ai bambini : Roma – Barbara Nasso e’ intervenuta questa mattina nel corso di Ecg, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolo’ Cusano. La donna ha raccontato l’esperienza di cui e’ stata protagonista. “Facevo la Bidella in una scuola dell’infanzia, a Roma. A febbraio 2013 ho denunciato una maestra per maltrattamenti ...

Roma - bloccata la trattativa per il rinnovo di Florenzi. Juventus e Inter... : Non si sblocca la trattativa per il rinnovo di di Alessandro Florenzi con la Roma . Secondo quanto riporta Rai Sport , il club giallorosso non ha ancora accettato la richiesta del calciatore, che vorrebbe aumentare l'ingaggio passando da 1,8 a 3,5 milioni di euro all'anno più bonus. Inter e Juventus continuano ...

Dzeko : "Roma distratta dalla Champions? Forse" : 'Sì, forse siamo stati distratti dal pensiero della Champions. Se avessimo vinto, nessuno avrebbe detto niente. Giocheremo contro una delle migliori squadre al mondo e sicuramente qualcuno ci ha pensato un po''. Edin Dzeko ammette, dopo la fine del match contro il Bologna, che il pensiero della sfida di mercoledì prossimo al Camp Nou contro il Barcellona può ...

Romano Prodi si tira fuori da un ruolo attivo per la formazione del Governo : "Né contatti - né trattative" : Romano Prodi in pressing per un Governo della Consulta sostenuto da M5S e Pd? Il Professore smentisce categoricamente di avere un ruolo in questa fase di negoziato politico.Dopo la lettura del retroscena della Stampa, secondo cui a un Governo della Consulta "ragionano anche alcune grandi figure di riferimento che con discrezioni e senza apparirestanno spingendo pezzi di Pd in quella direzione. Nelle conversazioni - scrive il quotidiano torinese ...

Cialdini : Roma Metropolitane - trattative in corso : Roma- Pasquale Cialdini, Amministratore Unico di Roma Metropolitane, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto fuori dal dipartimento Mobilita’ del Comune di Roma dove si e’ recato questa mattina per cercare di trovare una situazione alla crisi di Roma Metropolitane. “Stiamo lavorando per scongiurare la liquidazione. La trattativa e’ in corso e finché non si chiudono i lavori non posso dire di più”. Il ...

Roma - già condannato per maltrattamenti - continua a picchiare la moglie e la sequestra in casa : Già condannato per maltrattamenti alla moglie, continuava ad aggredirla e a minacciarla. Gli agenti della IV sezione della squadra mobile di Roma, specializzata in reati sessuali, contro donne, minori ...

Camere - Di Maio : «Romani è invotabile» Salvini : le trattative sono azzerate : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo. Il leader leghista: «Una Camera spetta al centrodestra»

Ludovica Nasti in “L’amica geniale”/ È Lila nella serie tv tratta dal Romanzo di Elena Ferrante : La giovanissima Ludovia Nasti, da Pozzuli, è Lila nella serie "L'amica geniale" dal romanzo di Elena Ferrante. La bambina è stata scelta dal regista Saverio Costanzo dopo molti provini.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Iorio - Ruta e Romano : prove tecniche di grande coalizione - trattative in corso : Rimescolamenti di carte tra le varie fazioni di scontenti in vista delle Regionali. Si cercano numeri e di nomi credibili per fare sintesi. L'ex governatore e il leader di Coscienza Civica sempre più ...

Roma - a Pomezia arrestate per maltrattamenti 3 maestre di un asilo : Roma, 12 mar. , askanews, A Pomezia, alle porte di Roma, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della corrispondente ...

