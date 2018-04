Roma | Sgominata banda narcotrafficanti

Roma : Sgominata banda di spaccio a Primavalle : Sequestrate oltre 2.000 dosi di cocaina oltre a 6.300 euro in contanti Roma – Notevoli i numeri dell’ultima azione della Polizia di Stato a Roma volta al... L'articolo Roma : Sgominata banda di spaccio a Primavalle proviene da Roma Daily News.

Roma : Riti voodoo e prostituzione - sgominata banda : Sequestrati libri contabili e 8.000 euro in contanti Roma – Mesi e mesi di appostamenti, complesse indagini e l’utilizzo di strumenti tecnici. Grazie a tutto... L'articolo Roma : Riti voodoo e prostituzione , sgominata banda proviene da Roma Daily News.

Droga dalle Filippine a Roma - sgominata la “banda delle colf” : Droga dalle Filippine a Roma, sgominata la “banda delle colf” I carabinieri hanno arrestato 9 persone (4 sono in carcere e 5 ai domiciliari) molte delle quali lavorano come collaboratori domestici nella Capitale. Importavano sostanze stupefacenti dall'Asia e la spacciavano in Italia Parole chiave: ...