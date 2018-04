ilfattoquotidiano

: Roma, se l’apertura di un sottopasso pedonale fa gridare al miracolo - Cascavel47 : Roma, se l’apertura di un sottopasso pedonale fa gridare al miracolo - brichiel : RT @MPenikas: Roma, se l’apertura di un sottopasso pedonale fa gridare al miracolo - erregi69 : Roma, se l’apertura di un sottopasso pedonale fa gridare al miracolo -

(Di martedì 17 aprile 2018) Succede che sul suo blog sul Fatto Quotidiano una brava architetta stigmatizzi la pompa magna con cui la sindaca ha inaugurato, addirittura, l’apertura di un– e pensate gente, perfino bello pulito!, ché in genere Raggi è abituata a inaugurarli già sporchi, si vede – in occasione di uno di quei “grandi eventi sportivi di cui la città diha bisogno per rilanciarsi” (parole di Virginia Raggi per il primo GP di Formula E, ma naturalmente non si riferiva alle Olimpiadi che lei stessa ha cancellato dall’orizzonte della capitale, facendole perdere 2 miliardi di euro già pronti e stanziati dal Ministero dello Sport e 25.000 posti di lavoro relativi sull’indotto), ed ecco che frotte di commentatori magari simpatizzanti delle Cinquestelle si mettono a protestare: “Se era così banale aprire un, come mai non è ...